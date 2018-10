„Nechci kandidovat!“: netradiční prezidentská předvolební strategie ministra Lajčáka?

Podle zářiového průzkumu agentury Focus se stávající ministr zahraničí Slovenska nachází na čele preferencí voličů pro úřad prezidenta, se svými 26 % má více než dvojnásobný náskok na druhého Andreje Danka s „pouhými" 12,3 %.

Lajčák ovšem několikrát pro média prohlásil, že se do prezidentských voleb nechystá. Během úterní diskuze se studenty ruské vysoké školy MGIMO zmínil, že o „kandidatuře na prezidenta Slovenska nikdy nepřemýšlel".

Na otázku, jak se staví k průzkumům veřejného mínění, které ukazují jeho bezpečné vedení před ostatními možnými kandidáty, řekl: „Nemohu je ignorovat, ale snažím se! Chci pokračovat v diplomatické kariéře."

© AFP 2018 / Hector Retamal NATO sem, sankce EU tam. Slovenský ministr Lajčák školí budoucí ruské diplomaty

Do jaké míry se jedná o pouhou „předvolební hru" pro přilákání pozornosti, a do jaké míry se jedná o upřímnou pozici tak zkušeného diplomata, jakým Lajčák bezpochyby je, zůstává otázkou.

Slovensko by, soudě podle jeho nedávných prohlášení, mohlo v jeho osobě najít i svého vlastního „slušného člověka" ve stylu neúspěšného českého kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše. Lajčák si podle informací serveru HNonline.sk nepřeje vstupovat do špinavé prezidentské kampaně a neumí si představit, že by pomlouval jiné kandidáty. Pokud tato strategie v případě Drahoše nevedla k volebnímu úspěchu, u Lajčáka by to mohlo být jinak.

Zůstává tedy konstatovat, že promyšlená netradiční předvolební kampaň slovenského ministra, či jeho upřímný negativní postoj k prezidentské kandidatuře, mu zatím zajišťují suverénní cestu „na Hrad". Minimálně v prvním kole slovenských prezidentských voleb.

