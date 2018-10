Sami to tak chtěli: Pentagon nastoupil na Polsko se sekerou a pilou v ruce. Názor

Říká se, že když se kácí les, tak létají třísky. A někdy také možná peří… Jinak to prostě nejde. Inženýrský sbor americké armády má v plánu zničit téměř 40 hektarů jedinečného lesního masivu, jenž se nachází nedaleko letecké základny Powidz, kterou využívá NATO a USA. Právě tam by měl vzniknout nový speciální opravářský a skladový komplex. Investiční výbor aliance podle očekávání kácení schválil a vojenský rozpočet Spojených států by měl na tuto akci vyčlenit asi 90 milionů dolarů. Existuje však jeden háček (jestli to tak můžeme nazvat) a to je skutečnost, že tato barbarská akce je v přímém rozporu s projektem Evropské unie, který nese název Natura 2000 a je zaměřen na ochranu ohrožených druhů fauny a míst, kde se vyskytují. A právě taková zvířata a ptáci se nachází i na tomto místě, ale co by člověk kvůli rozhodnutí Washingtonu neudělal…

Varšava například odstranila zákaz ničení ptačích hnízd. Domnívá se totiž, že „veřejná bezpečnost" a rozšíření možností amerických ozbrojených sil v Evropě, kvůli kterému budou vykáceny lesy a vybudován komplex, je mnohem důležitější než ochrana ohrožených druhů ptáků. Ti přece jen mohou přesídlit a přenést v zobáku své potomky na mnohem lepší a bezpečnější místo, na kterém ještě neřádí američtí dřevorubci.

Rozpory mezi Polskem a Bruselem se přitom změnily v jakousi systémovou krizi, a to nejen co se týče otázky životního prostředí. Varšava však vidí toho nejspolehlivějšího partnera právě ve Washingtonu a stále častěji zanedbává společné evropské směrnice. A aby její partner nepochyboval o nutnosti aktivního získávání Polska, pravidelně zavádí další protiruské „verbální injekce". Nepřítel tak prý čeká před branami a je připraven kdykoliv zaútočit a my ho sami nezadržíme.

Je nutno říci, že je Polsko pro americký vojensko-průmyslový komplex a část politického zařízení opravdu zajímavé. A to z různých důvodů. V podstatě současný Washington plní pokyny Baracka Obamy, které byly vydány v roce 2014 po znovusjednocení Krymu s Ruskem. Jedná se o program Evropská zajišťovací iniciativa (European Reassurance Initiative, ERI), který se týká posílení přítomnosti USA v Evropě, a to údajně kvůli zajištění bezpečnosti v dané oblasti. Donald Trump samozřejmě aktivně přezkoumává odkaz svého předchůdce, ale zdá se, že na tento projekt jeho ruce ještě nestačily dosáhnout. Smysl tohoto programu je jednoduchý — co nejdříve organizačně a infrastrukturně zajistit přesun vojáků a techniky z Německa, Nizozemska a Belgie k východním hranicím EU. A nejlépe se tam kompletně usídlit. Právě rozšíření letecké základny Powidz by mohlo pomoci přiblížit se tomuto cíli.

I samotná Varšava vykazuje pozoruhodnou hbitost. Během nedávné návštěvy Washingtonu polský prezident Andrzej Duda všechny překvapil, a dokonce i pobavil světovou komunitu. Navrhl totiž, že by se zatím neexistující americká základna v Polsku mohla jmenovat Trumpova pevnost (Fort Trump). Zda se jednalo o vtip či ne, není jasné. Nicméně Duda zahrál na samolibost amerického prezidenta, který již po sobě stihl pojmenovat některé mrakodrapy. Tento trik Dudy však nedopadl moc dobře, jelikož ho ostatní ihned prokoukli. Ale kdoví, možná se Trumpovi tento nápad zalíbil…

Za vytvoření nové plnohodnotné americké základny Varšava nebojovala prvním rokem. Navíc je připravena vyčlenit na její vybudování nemalé peníze. Konkrétně by se mělo jednat o dvě miliardy dolarů. Dále hodlá zakoupit, také za miliardové částky, americké systémy Patriot. Polská vláda zcela jistě doufá, že takovou investici jim Amerika velmi ráda vrátí. A to v jakékoliv podobě. Trump však, jak ho známe, může svým partnerům jen poděkovat za snahu a pronést něco ve stylu: „Přispěli jste k velikosti Ameriky jako světového lídra. Moc vám děkujeme."

