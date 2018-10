EU za falešné útoky uplatní vůči Rusku falešné sankce. Názor

Ministři zahraničních věcí Evropské unie, podle očekávání, schválili nový mechanismus pro ukládání sankcí za šíření a používání chemických zbraní. Nyní bude EU moci ukládat sankce jednotlivým osobám a organizacím zapojeným do šíření a používání chemických zbraní, a to bez ohledu na to, kde k tomu dochází a nezávisle na jejich státní příslušnosti.