Nahé ženy a nadávky. Tajemství úspěchu slovenských klenotníků

„Aspoň jednou nebuď idiot a nakonec jí to kup“. Klenoty Aurum šokovali veřejnost svou vulgární kampaní „Pokrytec“. Hlavním účelem kampaně bylo informování o cenově dostupných diamantech. Proč jsou tak levné a proč se Aurum nebál použití takových zvláštních bannerů, na tyto otázky odpověděla marketingová manažerka Lívia Franková.

Aurum se pokusil vyvrátit klasickou teorii, že svět šperku je spojen jen se světem noblesy. „Pokrytec" by měl připomenout to, že klenot je často také prostředkem poděkování, nebo vyžehlení nějakého prohřešku.

„Kampaň s názvem ‚Pokrytec‘ měla za cíl upozornit na přehnanou politickou korektnost a přetvářku ve společnosti, která odmítá přiznat, že muži kupují šperk zejména tehdy, když mají něco za ušima," říká Franková.

Banner Klenoty Aurum

Copywriteři Klenotů Aurum chtějí, aby se veřejnost zamyslela nad tím, jak se ve skutečnosti chovají džentlmeni, a vyzývá je k nákupu diamantů svým ženám. Dostupné ceny drahokamů by možná pro muže mohly být důvodem, proč jen tak potěšit svoji drahou polovičku, nikoliv jen když je třeba něco schovat.

Banner Klenoty Aurum

Na bannerech, které zdobily slovenské ulice, tvůrci reklamy použili sprosté slovo k*kot. Jak tvrdí mluvčí, někoho tato reklama pobavila, zároveň někoho porušila, ale nakonec firmě přinesla ještě větší popularitu. Toto byl jeden z cílů kampaně. „Co se týče naší interní statistiky návštěvnosti a interakcí, ten nárůst je neuvěřitelný (čísla možná zveřejníme po delším časovém období). Ohlasy na kampaň jsou výrazné, to je přesně to, o co nám v této kampani šlo," říká Franková. Mluvčí Klenoty Aurum dodala, že pokud ve slově k*kot někdo vidí vulgarismus, tak proti tomu copywriter asi nemůže protestovat, neboť tím potvrzuje, že je pravdivý a skutečně připomíná reálnou možnost konverzace.

Banner Klenoty Aurum

Jak je známo, Louis Vuitton nikdy nesnižuje cenu svých výrobků, a přesto, nehledě na falšování, si zachovává svou exkluzivitu. Franková si je jistá, že výjimečnost jejich diamantů nepotřebuje podporu vysoké ceny, protože výhodou briliantů je to, že jde o produkty, které nikdy neztratí na své exkluzivitě a atraktivitě.

Aurum se prezentuje jako klenotnictví, které pro mnohé může nahradit takové značky jako Boucheron, Chopard a Cartier. Vzrušující, ale cenovou dostupnost mluvčí odůvodnila jen dlouhodobou existencí na trhu a vysokým kreditem. „Můžeme si dovolit vyjednat u našich dodavatelů exkluzivní nákupní podmínky," dodala marketingová manažerka. Ujišťuje, že všechny prodávané brilianty mají své certifikáty.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

Reklama Klenoty Aurum (backstage)