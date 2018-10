Německý historik napsal o dvojím metru Merkelové

Německá vláda v čele s Angelou Merkelovou se se v zahraniční politice drží zásady dvojího metru, v průběhu mnoha let podporuje teroristy v Sýrii. Napsal o tom ve svém článku pro Die Berliner Zeitung německý historik Götz Aly.

Zatímco se syrská armáda pokouší skoncovat s teroristy IS*, Berlín prohlašuje, že všechno, co dělá Asad, je zlo. Když ale teroristé unášejí 150 syrských rodin, většinou ženy a děti, nemůže na to mluvčí Merkelové Steffen Seibert říci nic a prostě mlčí, podotýká historik.

© REUTERS / Osman Orsal Turecká policie v konzulátu Saúdské Arábie objevila důkazy vraždy novináře Chášakdžího

Kromě toho, když je řeč o údajných zločinech ruských tajných služeb v Evropě, reaguje Berlín okamžitě a velmi tvrdě a uvažuje o sankcích. Když se ale podezírá Saúdská Arábie z kruté vraždy kritika saúdského režimu, novináře The Washington Post Džamála Chášakdžiho, nikdo v německé vládě nepřišel s návrhem uvalení sankcí na Rijád, diví se Aly.

„Když jde o Saúdskou Arábii, řídí se vláda jen ekonomickými zájmy," píše historik v článku pro Die Berliner Zeitung.

V případě Sýrie ale odmítá německá kancléřka uznat, že svou zločinnou lehkomyslností jenom podporuje v průběhu mnoha let terorismus.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku