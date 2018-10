Dodávky amerického LNG do Polska nijak neovlivní osud Severního proudu 2

Polská plynová a ropná společnost PGNiG podepsala dohodu s americkou společností Venture Global LNG na každoroční dodávky 2 milionů tun zkapalněného zemního plynu během následujících 20 let. Prohlásil to ředitel PGNiG Piotr Woźniak. Dodal, že americký plyn bude skoro o 30 % levněji než ruský.

Dříve američtí senátoři Chris Murphy i Ron Johnson nabídli Kongresu USA vyčlenit EU jednu miliardu dolarů pro snížení „hloupého ruského vlivu" v energetické sféře. Pro celou Evropskou unii to není tak velká suma, ale stačí pro dotace dodávek LNG z USA do Polska. Možná, že právě díky těmto penězům cena LNG bude o 30 % méně než cena ruského plynu. Sdělil to Sputniku Rustam Tankajev, generální ředitel InfoTEK-Terminal.

© AP Photo / Lukasz Szelemej Polsko podepsalo dvacetiletou smlouvu o dodávkách LNG z USA

Je nutno se celkově podívat na celý komplex událostí, protože podepsání dohody bez kontextu je nevýznamnou událostí. Půjdeme si vzpomenout na zkušební dodávku LNG z USA do Polska před rokem a půl. Pak se ukázalo, že tento plyn byl značně dražší (o 30 %) než ruský plyn. Tehdy Poláci během jednání řekli, že nebudou podepisovat dohodu za nevhodných podmínek. Jednání trvala dlouho. Pak se americký kongres rozhodl, že bude vyčleněna jedna miliarda dolarů. Pro evropský plynový trh to nic není. Proto se nedá mluvit o vzájemném poměru s plynovým trhem Evropy. Očividně tyto peníze byly vyčleněny pro datování dohody, kterou podepíšou s Polskem pro dodávky plynu do Polska. Suma dovoluje značně snížit cenu za plyn pro Polsko, a je nutno chápat, že tato cena nemá s trhem nic společného.

Nákup LNG z USA je pro Polsko politickým krokem a ne ekonomickým?

Tankajev: Je to absolutně politická cena, která se z poloviny dotuje z rozpočtu USA, americkými plátci daně, a je pochopitelné, proč Kongres nevyčlenil větší sumu. Protože ve skutečnosti je plynu, který by USA mohly dodat do Evropy, nejen Polsku, velmi málo. Mohou dodat jen 2 miliony tun a dnes je to všechno. Vidíme, že realizují politicky motivovanou dohodu, která je namířena na to, aby USA ukázaly Evropě, že jsou schopni vytlačit Rusko z plynového trhu. Ve skutečnosti to tak ale není, je to k smíchu.

© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz V Polsku oznámili cenu amerického LNG

Je zapotřebí chápat, že plyn, který dodávají z USA, se nedá srovnat s ruským plynem. Dodávky jsou velké, ale přes Atlantik, kde často dochází k bouřím. Za takových podmínek se během cesty vypaří 40 % plynu, ale platí se za celkový objem dodávky. Proto opravdová tržní cena pro Evropu bude větší, než cena za ruský plyn.

Může dohoda PGNiG zkomplikovat situaci se Severním proudem 2?

Nijak ji to neovlivní. Němečtí odborníci na plynový trh vidí tuto situaci celkově. A chápou, že USA vůbec nemohou být žádným zdrojem, neboť mají příliš malý potenciál pro dodávky. Dovážet do Polska cokoliv není pro USA škodlivé, Polsko není jejich soupeřem na žádném trhu. Polsko nemůže vyrábět vysoce technologickou produkci, je zákazníkem vojenské techniky USA, takže změnit platební bilanci mezi Polskem a USA není možné, vždy bude ve prospěch USA. S Německem je situace úplně opačná. Německo je jedním z nejhlavnějších a možná že právě hlavním soupeřím USA na trhu technologií. Dotovat ekonomiku Německa, které je hlavním konkurentem, je minimálně podivné. Proto se nedá očekávat, že USA budou dotovat dodávky plynu do Německa. Kromě toho nemají dostatek plynu, aby zabezpečili Německo.