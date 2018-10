Vondráčka chtěli veřejně „smažit“ za návštěvu v Moskvě. Názor

Jedná se o speciální prohlášení Ministerstva zahraničních věcí ČR plísnící předsedu Vondráčka za drzý a samostatný krok (program neodsouhlasil s Ministerstvem zahraničí), za to, že jednal v Moskvě s ruskými kolegy — předsedou Státní dumy a Rady federace, kteří se nacházejí v sankčním seznamu Evropské unie a USA. V dokumentu se konkrétně nacházejí slova, která cituje Seznam zprávy:

„Oba dva případy jsou nejvážnějším porušením mezinárodního práva, míru a stability v Evropě od konce druhé světové války a osoby na sankčních seznamech umístěné za ně mají přímou a nezpochybnitelnou odpovědnost. Jednání s těmito osobami, stejně jako cesty některých poslanců na okupovaný Krym a části východní Ukrajiny, oslabují naši pozici v Evropské unii," píše se podle Seznamu v prohlášení.

K lynčování Vondráčka ovšem naštěstí nedošlo. Zabránil mu nový ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) po konzultacích s vicepremiérem země a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Ministr Petříček přitom prohlásil, že parlamentní diplomacie se nedostatečně kontroluje výkonnou mocí a v tom by bylo potřeba udělat pořádek.

Mezitím se objevily také spiklenecké teorie okolo této cesty. Pavel Šafr , šéfredaktor Fora24 na Twitteru vyjádřil předpoklad, že pracovní cesta Radka Vondráčka do Moskvy byla schválena samotným premiérem Andrejem Babišem. Citujeme: „Umí si tu někdo představit, že by ausgerechnet pan Vondráček jel na tuto servilní návštěvu do Ruska bez pověření nebo aspoň požehnání svého šéfa? To rozhodl Babiš. Vondráček není svůj pán."

Za „hysterickou" označuje reakci na návštěvu Ruska ze strany Radka Vondráčka analytička Tereza Spencerová na stránkách parlamentnilisty.cz: „Náš předseda Sněmovny Vondráček píchl do vosího hnízda, když přijel se sněmovní delegací do Moskvy a nejenže odmítl mluvit o Skripalovi, Sýrii a Donbasu, ale ještě zdůraznil, že naše vztahy jsou po hospodářské stránce dobré, naše národy se po kulturní stránce znají, máme právo diskutovat o rozsahu a podobě sankcí… A navíc se setkal se svými protějšky, kteří jsou v sankčních seznamech. Strhl se povyk. Je to skandál a ponížení České republiky? Bylo asi vcelku očekávatelné, že jakýkoli kontakt s Ruskem v některých českých kruzích vyvolá místy až hysterické reakce. Co s tím? Asi nic, je to už takový folklor. A že se šéf parlamentu setkal s politiky, kteří jsou na sankčním seznamu, mi taky nepřijde moc divné, protože mám občas dojem, že už tam — po letech a opakovaných sankčních vlnách — žádné nesankcionované mít už snad ani nemohou. Pochybuji, že by nás to znevěrohodnilo před spojenci, ostatně Putin se chystá do Paříže."

