Velká bublina, která bouchne: Trump o největší hrozbě pro Ameriku

V posledních letech si žurnalisté, experti i obyvatelé již zvykli na to, že hlavním nepřítelem bývá označován Vladimir Putin, nebo Rusko jako takové, minimálně jako vnější hrozba. Proti této hrozbě je potřeba se semknout, vzdorovat oné „ruské hybridní agresi". Tentokrát ale je to jinak. Donald Trump považuje za hlavní hrozbu pro ekonomiku země americkou Centrální banku — FED. To prohlásil v rozhovoru pro Fox Business Network.

Prezident Spojených států kritizuje soukromou americkou Centrální banku velmi citlivě, ale rozhodně. Jeho citlivost je možná způsobena tím, že jednoho z amerických prezidentů, který si pokazil vztahy s FEDem, zastřelili za zvláštních okolností v Dallasu. Rozhodnost může být spojena s tím, že bankéři jsou, podle všeho, připraveni doslova spálit americkou ekonomiku v ohni finanční krize kvůli tomu, aby se zbavili samotného Donalda Trumpa, kterého média a experti viní z krize.

Podstatu problému americké (a globální) ekonomiky ve své době vysvětlil i sám Trump, když byl tehdy ještě jen marginální kandidát na prezidenta USA. V předvolebních vystoupeních proti Hillary Clintonové prohlásil, že americká ekonomika je „jedna velká, tlustá a zvrácená bublina".

Co předpověděl o osudu úspor amerických pracujících v roce 2015: „Oni spořili a odkládali peníze celý život a nyní je tlačí na nafouknutý fondový trh. V jistém okamžiku přijdou o všechno." Již v roce 2016 Trump hovořil o tom, že FED skrze pumpování peněz na finanční trhy „vytvořil falešnou ekonomiku", která může prasknout ve kterémkoli okamžiku. Když hovořil o stavu americké ekonomiky přímo před volbami, prohlásil, že „jediné, co vypadá dobře, je fondový trh. Jakmile ale úrokové sazby budou zvýšeny, dokonce i byť jen o trochu, okamžitě upadne dolů".

Trump dokonce hovořil o tom, že by velmi chtěl, aby „bublina" americké ekonomiky praskla ještě před prezidentskými volbami, a ne „za dva měsíce po zvolení prezidenta". To se ale nestalo, Trump „bublinu" zdědil a nyní vidí, že FED zvyšuje úrokové sazby, což již přivádí k nervózním reakcím na fondových trzích — minulý týden byly chvíle, kdy se mnohým v USA zdálo, že trhy se skutečně začaly sypat.

Pro přesnost informací je třeba dodat, že fondové trhy jsou pro USA mnohem důležitější částí ekonomiky než pro Rusko a Čínu. V americkém fondovém trhu jsou vloženy úspory Američanů, ale i peníze penzijních fondů, ale dokonce i organizací, jako například Centrální banky Švýcarska, která je jednou z největších akcionářů společnosti Apple. Právě proto Trump hovoří o naprosté ztrátě úspor Američanů v případě prasknutí této bubliny.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Spolupráce Kyjeva s MMF je v ohrožení, tvrdí ukrajinský ekonom

Jak je spojen FED s krachem, kterého se tak bojí americký prezident? Problém je v „zombie firmách", které zaplnily americkou ekonomiku. Jejich počet ve srovnání s 80. lety vyrostl na šestinásobek. Jedná se o společnosti, které nemají dostatek prostředků na to, aby dokázaly uskutečňovat nezbytné platby bez toho, aniž by se nadále zadlužovaly. Takovou společností je i Tesla Elona Muska či společnost Netflix. Tyto společnosti si musejí brát stále více půjček se stále rostoucí úrokovou sazbou, což nevyhnutelně vede k bankrotu.

Nejen to, růst úrokových sazeb mění stále nové společnosti v zombie. Podle všeho se Trump bojí právě této „zombie armády".

Vzniká pouze jedna otázka: jsou ředitelé FEDu připraveni projít drsnou ekonomickou krizí pro to, aby se zbavili Trumpa?

Trump může proces zastavit tím, že odvolá jeho tvůrce z FEDu. Zákony USA jsou ale v tomto smyslu formulovány velmi vágně — dokonce ani americká média nejsou schopna říci přesně, zdali to vůbec může udělat. V každém případě fundamentální problémy, kterých se tak bojí Trump, nikam nezmizí, nehledě na to, zdali se mu podaří podčinit si FED, či nikoli.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce