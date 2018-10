Strašná sršeň dobývá Evropu. Sputnik se zeptal vědce, jak se lze před hrozbou ochránit

Čím se asijská sršeň liší od obecné? Nakolik je nebezpečná?

Podle velikosti jsou skoro stejné, evropská a asijská sršeň se liší podle obsahu jedu. Na jihu, odkud pochází asijská sršeň, je více škůdců, proto je v jejich jedovaté žláze více jedu. Sršeň má ve srovnání se včelou značně více jedu, já bych řekl, že až třikrát více, délka žihadla sršní je skoro centimetr. Obecná sršeň je nebezpečná v tom případě, kdy má člověk alergii na včelí jed. Tehdy mohou být smrtelnými jedno-dvě bodnutí.

Na koho obyčejně sršni útočí? Může zaútočit na člověka?

Když jejich hnízdo rozbijete a záměrně je vyrušíte, budou vás sledovat 100 metrů a více, dokud vás neštípnou. Ale když necítí hrozbu, nebudou vás sledovat a útočit. Máte se jim vyhýbat. Ale když je nerušíte, nezaútočí na vás.

Koho sršní ohrožují nejvíce, jaké hospodářství? Je to pravda, že kvůli nim hynou včely?

Ano, hlavní škoda, kterou způsobují sršni, se týká včel — moc jim škodí v srpnu a září, někdy dokonce i v říjnu. Dá se to vysvětlit tím, že v ty měsíce už nelétá jiný hmyz, který sršni chytají, například mšice, která v tuto dobu už zahyne. Obyčejně se sršeň živí mšicemi a jejich výměšky a medovicí (substance vylučovaná hmyzem na povrch rostlin — pozn. red). Když je hodně medovice, hnízdo sršňů je velké. Za škůdce můžeme pokládat sršeň jen v tom případě, když v září útočí na včely. Ale v jinou dobu si sršně včel nevšímají, na jaře a v létě (do poloviny srpna) je nepotřebují, protože chrání zahradu a chytají mšice.

V Evropě populaci asijské sršně sledují od roku 2004, zpozorovali ji ve Francii, Belgii, Německu a Anglii. Teď vědci varují před tím, že se populace blíží k české hranici. Jak rychle se sršni mohou rozmnožovat, za jakých podmínek?

Všechno je závisle na klimatických podmínkách a krmivu. Čím více je medovice a mšic, tím rychleji bude růst populace sršní. Když je dost krmiva, rozmnožují se velmi intenzivně.

Jakými způsoby je možné vyhubit sršně?

Je to užitkový hmyz. Můžete rozbít jejich hnízda, aby se tam nesnažily zabydlet a znovu vybudovat hnízdo. Musíte určitě používat speciální výbavu, sítě, chránit si ruce. Je lepší nepoužívat různé chemické látky a nic nespalovat, protože je to také velmi nebezpečné. Radím proto mechanickým způsobem rozbíjet hnízda. Kromě toho se domnívám, že aspoň jedno hnízdo by na zahradě mělo být, neboť sršně chrání zahradu před škůdci.

Ale když už sršně ohrožují lidi a jejich hnízdo je příliš velké, jak proti nim můžeme bojovat?

V takovém případě už musíte použít chemikálie (dnes je toho dost), pokropit jimi hnízdo a hmyz, aby pocítil hrozbu a opustil místo.

CC0 / Pixabay Hnízdo sršní

Když sršeň nás štípla, jaké opatření bychom v tento okamžik měli přijmout?

Jestli jste nedaleko nemocnice, musíte se obrátit na lékaře, píchne vám injekci. V jiném případě musíte místo bodnutí chladit studenou vodou, nebo na místě můžete držet metalický předmět. Je třeba také vypít asi 100 gramů vodky, to určitě pomáhá.