Plynová past pro Polsko. Jak skončí kontrakt na dodávky LNG od USA

Polsko uzavřelo smlouvu s americkou společností Venture Global LNG na 20 let na nákup dvou milionů tun stlačeného plynu přírodního plynu každý rok. Varšava tento krok prezentuje jako další krok k realizaci energetické nezávislosti na Rusku. Detaily tohoto kontraktu ale svědčí o něčem jiném.

Proč se americký přírodní plyn může stát problémem pro Polsko, a ne pro Gazprom, v materiálu Sputniku.

Cesta

Podle podmínek kontraktu, od roku 2022 polská státní ropná a plynárenská společnost PGNiG musí nakupovat na závodech Calcasieu Pass a Plaquemines patřící Venture Global od každé milion tun LNG ročně.

Jak říkají Poláci, je to výhodnější než pořizování ruského plynu od Gazpromu. Ředitel společnosti PGNiG prohlásil, že americký plyn bude „o 20 a trochu procent lacinější, téměř o 30 procent levnější než ruský plyn". Zveřejnit konkurenční cenu ale nechtěl.

Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki informoval, že kontrakt na nákup LNG z USA zvyšuje polskou energetickou nezávislost a polský plynárenský trh se stává více konkurenceschopným.

Předseda vlády prohlásil, že současný kontrakt polské společnosti s ruským plynárenským koncernem na dodávky 10,2 miliard kubických metrů paliva ročně „naštěstí" končí v roce 2022.

„Naši předchůdci chtěli podepsat nový kontrakt s Gazpromem. Pro nás by se stal plynovou pastí," zdůraznil Mateusz Morawiecki.

Je ale pravda, že detaily podepsaného kontraktu vyvolávají dojem, že polští činitelé se snaží přibarvit drsnou pravdu. Jedná se o to, že kontrakt je uzavřen za podmínek Free on Board (FOB).

To znamená, že Poláci mají povinnost nakupovat plyn přímo na závodech Venture Global. To znamená, že cena kontraktu se rovná prodejní ceně závodu — bez ceny za dopravu a regazifikaci (vrácení stlačeného plynu do normálního stavu).

Dodání plynu do Polska a regazifikace přidá k ceně zhruba dalších 30 %. Díky tomu výhoda od používání amerického plynu ve srovnání s ruským bude prakticky nulová.

Varšavští spekulanti

Ředitel společnosti PGNiG Piotr Woźniak ale počítá i s možností přeprodeje:

„Díky formulaci FOB budeme moci nezávisle s ohledem na naše potřeby rozhodovat, zdali nakoupený plyn LNG půjde do Polska či bude prodán přes naši kancelář v Londýně."

Polská společnost také může kontrakt s Američany použít jako páku při jednání s Gazpromem o dodávkách po roce 2022.

Hladce to jde jen na papíře

To vše ale byly jen teorie. V praxi jsou hry s plynem mnohem rizikovější.

Začneme z toho, že závody Calcasieu Pass a Plaquemines, kde má polská společnost nakupovat LNG, zatím existují pouze na papíře. První z nich má být spuštěn v roce 2022 a druhý o rok později.

To ale není na sto procent, protože tento projekt zatím nemá investory. Nejen to, neexistuje zatím dokonce ani povolení na stavbu těchto závodů od Federální energetické komise. Americké ministerstvo energetiky export LNG do Polska také zatím ještě neschválilo.

Je důležité připomenout, že všechna rizika v dohodě nese polská společnost — povinností plynoucích z podepsané smlouvy se Poláci nebudou moci zříct.

A co se týče možnosti tlaku Varšavy na Gazprom při jednání, tak už dávno je spočítáno, že s ohledem na všechny náklady na pořizování amerického LNG plynu, jeho cena nemůže být nižší než plyn z plynovodů. Ruský exportér tedy svoji pozici na trhu neztratí.

