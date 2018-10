Zapomeňte na auta, přichází technologie SkyWay (VIDEO)

Sky Way je nový dopravní systém probíhající v klasické atmosféře, kde dopravní prostředky nevstupují do kontaktu se zemí, nýbrž se pohybují po speciálních drahách umístěných na nosných konstrukcích.

V Česku je o vás velmi málo slyšet. Když jsem se s vámi seznámil, byl jsem šokován tím, že vyvíjíte technologii, která se má reálně stát konkurentem technologie Elona Muska Hyperloop a má obrovský potenciál. Ředitel vaší společnosti a hlavní konstruktér Anatolij Eduardovič Junickij prohlásil, že v minulosti také pracoval na dopravní kapsli ve vakuové trubce. Tento projekt ale později opustil, jelikož prakticky to není reálné. I když bude Hyperloop realizován tak, jak je plánován, tak doprava tímto způsobem bude spojená s velkými riziky pro cestující. Proč si myslíte, že o Hyperloopu je tolik slyšet, zatímco o vás s vaší technologií, která vypadá o mnoho realističtěji, není slyšet téměř vůbec?

Petrov: Předpokládám, že se zde bude jednat o velké množství příčin. Hlavní ale bude to, že za Hyperloopem stojí osobnost Elona Muska, který je velký miláček veřejnosti a v dnešní době je považován za jistého technologického proroka.

Dokonce i ve svých reklamních kampaních ty společnosti, které pracují na technologii Hyperloop, poukazují na Muska v následujícím smyslu — pokud Elon Musk vytvořil Paypal, pokud vytvořil Teslu a SpaceX, tak Hyperloop také vznikne, protože za ním stojí Elon Musk!

Je ale potřeba říci, že samotná myšlenka rychlostní dopravy ve vakuové trubce není nová, pochází z 19. století. Elon Musk o ní jen začal mluvit, navrhl projekt a následně se stáhl a pracoval hlavně na Tesle, projektu Solar City a projektu Space Way. Nehledě na to se ale Hyperloop asociuje s ním a jelikož je Musk super star, tak i projekt Hyperloop na sebe rovněž strhává pozornost.

Hyperloop tedy považujete za víceméně marketingovou show, která dříve či později bude ukončena? Nebo se tuhle myšlenku Muskovi podaří dotáhnout do konce?

My si myslíme, že to nejdůležitější v projektu Hyperloop k dnešnímu dni je to, že o něj je zájem. Okolo něho se zorganizovala skupina lidí, jež provádí práce na vytvoření tohoto druhu transportu. Mají jisté úspěchy i ve vývoji magneticko-levitačních systémů, i ve vytváření prostředí s řídkou atmosférou, i co se tyče vědy (research and development) je to konstruktivní projekt. Ohledně jeho realizace v nejbližší době si myslíme, že jen stěží bude uskutečněn, jelikož mnoho otázek zůstává k dnešnímu dni nevyřešených. To, co vývojářské společnosti prezentují, je daleko, velmi daleko od možnosti praktického použití.

Já zde nemůžu souhlasit s tím, že se o tom mluví. O tom se mluví, pouze proud pozitivních informací je mnohem větší. Dále hraje vývojářům Hyperloop na ruku to, že oni neukazují prakticky žádná reálná technologická řešení, ale říkají, že „teoreticky budeme moci s největší pravděpodobností dosáhnout rychlosti 1000 kilometrů za hodinu ve vakuu a to bude technologická bomba". Nehledě na to, že ty projekty, které prezentovali, byly krátké. Jednalo se o několik kilometrů, kde takové rychlosti nedosáhnete. A ani to není potřeba na tyto vzdálenosti.

Nedávno jste provedli Ekofest, kde bylo mnoho návštěvníků. Jaký mají lidé vztah k vaší nové technologii? Bojí se, mají z ní radost?

My jsme mezi návštěvníky Ekofestu provedli průzkum. V systému pěti bodů, kdy 1 je nejméně a 5 je nejvíce, tak celkové hodnocení z testových jízd bylo 4,9 — to je prakticky maximum. Hodnocení úrovně bezpečnosti bylo 4,86. Úroveň komfortu v závislosti na modelu dopravního prostředku od 4,64 do 4,9. Hodnocení, které provedli návštěvníci Ekofestu se tedy blíží k maximálnímu možnému hodnocení.

Jedna z otázek rovněž byla, zdali jsou lidé připraveni používat tento transport, kde lidé celkově také odpovídali kladně.

Podařilo se vám již uzavřít nějaké konkrétní smlouvy na realizaci vaší dopravní technologie? Na vaší stránce je možné se dočíst, že jednáte s Jekatěrinburgem, měli jste hosty z SAE…

Zde příliš informace nesdělujeme, protože se jedná o obchodní tajemství. Na dopravním trhu existuje velká konkurence. Proto můžeme hovořit jen o projektech po faktu. K dnešnímu dni můžeme říci, že existuje jistý počet předzakázek, jak na území bývalého SSSR , tak i na Blízkém východě, kde v nejbližší době plánujeme ukázat varianty našich dopravních systémů, které budou přizpůsobeny ke klimatickým podmínkám regionu.

Například ve Spojených arabských emirátech jsme na jednání prezentovali naše výpočty, co se týče srovnání naší technologie s Hyperloopem. Hyperloop nabízel svoji variantu dopravní infrastruktury na trase Abú Zabí — Dubaj. Podle našich výpočtů při rychlosti 500 kilometrů za hodinu (rychlost vysokorychlostního SkyWay — red.) budou moci lidé dojet rychleji v transportním prostředku, který se pohybuje v normální atmosféře, když vezmeme ohled na čas, jenž bude potřeba pro hermetizaci a dehermetizaci v technologii Hyperloop.

Pokud budeme hovořit o vysokorychlostním SkyWay, který je dnes nejblíže k realizaci, tak my nevidíme v Hyperloopu konkurenci. Naše technologie by mohly jedna druhou doplňovat. Hyperloop a podobné technologie mají smysl jen na skutečně velké vzdálenosti.

