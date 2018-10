Těžká kocovina. V Evropě bolestně přehodnocují ukrajinský Majdan

Německo se chystá rozšířit seznam bezpečných zemí o dalších 14 států. Patří k nim i Ukrajina. Dělá se to proto, aby bylo možné deportovat migranty z těchto zemí do jejich vlasti zjednodušeným způsobem.

Seznam je vytvářen na základě statistiky: jestliže po dobu několika let migrační služby SRN vyhovují méně než 5 % žádostí občanů těchto zemí o azyl, znamená to, že tyto země nejsou nebezpečné pro své obyvatele.

Dá se z toho usuzovat, že do seznamu bezpečných zemí se nejspíše dostávají státy, jejichž migranti a žadatelé o azyl mírně řečeno už přestali bavit německou vládu a ta se jich chce zbavit bez zbytečných potíží. To znamená, že ten proud Ukrajinců, který vrhl do Německa po Majdanu, zřejmě začal značně zatěžovat Berlín.

Ale nejde pouze o potíže s migrací a získáváním azylu v Evropě. Kritika na adresu Ukrajiny se sype jako krupobití. Maďarsko se chystá soudit s Kyjevem kvůli porušení dohody o asociaci Ukrajiny s EU. A kromě toho přetrhává všechny nitky vedoucí k NATO.

Světová banka přilévá olej do ohně. Její analytici došli k závěru, že Ukrajina nevyužila všechny možnosti, které vyplývaly z dohody o asociaci s EU. To znamená, že nezískala ani technologie, ani znalosti, a dokonce ani trh.

Evropané zkrátka přestali skromně mlčet o ukrajinských problémech. A dokonce se rozhodli se jich — těch problémů — zbavit. Kyjev má o čem přemýšlet.

