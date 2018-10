Zakladatel humanitární nevládní organizace si přeje, aby Idlib kráčel ve šlépějích Aleppa. Pierre Le Corf uvedl, že v Aleppu byly otevřeny humanitární koridory. Ačkoli na východě města ty koridory byly na mušce teroristů.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour V Pentagonu nazvali Idlib vosím hnízdem teroristů

Le Corf oznámil, jak osobně pozoroval změny v životě obyvatel Aleppa, když pracoval na území jednoho humanitárního koridoru. „Osvobození Aleppa dalo lidem svobodu, byl to doušek čerstvého vzduchu. Lidé se vrátili domů, žijí ve svých domovech, žijí volně, děti šly do školy, obyvatelstvo se snaží zlepšit život. Pokud by město nebylo osvobozeno, byly by zabity další tisíce lidí."

Bohužel předpovědi o osvobození Idlibu nejsou uklidňující. Podle Le Corfa západní vlády nedovolí, aby byl Idlib osvobozen. Protože to bude znamenat konec války, po něm bude následovat osvobození zón, které nelegálně obsadili Francouzi, Američané a dokonce i Italové. Zakladatel je přesvědčen, že velmoci udělají vše pro to, aby město zůstalo územím teroristů, nebo aby se stal i prostorem pro novou provokaci, například s použitím chemických zbraní.