Výzkum: Evropská mladá generace si myslí, že informace o Rusku nejsou objektivní

Téměř polovina respondentů se domnívá, že informace v médiích nejsou o Rusku objektivní. Vyplývá to z průzkumu společnosti IFop probíhajícího od 9. do 20. srpna 2018, který si objednala agentura Sputnik.

Agentura se celkem zeptala 4 033 dotázaných starších 18 let. 53 % Francouzů, 50 % Němců, 47 % Britů a 43 % Američanů si myslí, že média v jejich zemích o Rusku nepíšou objektivně. Je zajímavé, že ve Francii (58 %) a Německu (54 %) o neobjektivnosti médií mluví více mladá generace (lidé do 35 let) než starší generace.

© Sputnik / Výsledky průzkumu

Ve Velké Británii a USA vidíme opačný jev. 46 % lidí starších 35 let v USA nevěří objektivitě médií o Rusku, ve Velké Británii je 51 % respondentů starší generace stejného názoru.

Výzkum pro Sputnik provedla společnost IFop od 9. do 20. srpna 2018 (celkově 4 033 respondentů starších 18 let). Maximální chybovost údajů celkově tvoří +/- 3,1 % při důvěryhodnosti 95 %. Výběr reprezentuje obyvatelstvo podle pohlaví, věku a bydliště.