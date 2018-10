Teď má všechno vlastní. Rusko náhle snížilo dovoz cukru, mléka a masa. Názor

Řepa místo surového cukru

Lídrem ve snížení dovozu se stal surový cukr, ze kterého se vyrábí krystalový a kostkový cukr. V únoru-červenci jeho dovoz ve srovnání se stejnou dobou v minulém roce klesl o 62,1 procento. Svědčí o tom údaje společnosti FinExpertiza, která zanalyzovala dynamiku dovozu prvních měsíců nynějšího roku.

Ještě před 20 let se asi 70 procent cukru v zemi vyrábělo z importovaného surového cukru, ale v říjnu 2016 se podíl surového cukru snížil na nulu. Všechen cukr je vyráběn z cukrové řepy, které je v Rusku dost.

Rusko pokrylo potřebu cukru na vnitřním trhu a teď se zaměřuje na vývoz. V letech 2017-2018 se země stala exportérem bílého cukru.

Sebrali smetanu

Podle informací společnosti FinExpertiza se o polovinu snížil dovoz sušeného mléka a smetany, které jsou klíčovou ingrediencí cukrářského průmyslu. Za jeden rok se dovoz snížil o 46,1 procento. Částečně je to spojeno s omezeními dodávek z Běloruska — vývoz mléčných surovin, včetně sušeného mléka a syrovátky z Běloruska je zakázán od června. Analytici ovšem tvrdí, že Rusko má dostatečné zásoby těchto potravin.

Existuje ale deficit mléka, kvůli čemuž se zvyšuje dovoz palmového oleje — mléčné tuky nahrazují rostlinnými.

Maso a zelenina

Dovoz masa do Ruska se za rok značně snížil, uvádí analytici. Dnes je v obchodech 95 procent vepřového a drůbežího masa produkcí ruských výrobců.Podle ruské Federální celní služby se dovoz masa do Ruska za první pololetí 2018 snížil 1,7krát ve srovnání se stejnou dobou minulého roku (bez ohledu na dodávky do zemí Eurasijského ekonomického svazu).

Více klesl dovoz vepřového: za první pololetí Rusové importovali 36,3 tisíc tun ve srovnání s 147,7 tisícími tunami v minulém roce.

Experti zdůrazňují, že Rusko, pokud jde o maso, je prakticky na úrovni sebe zajištění, rozvíjejí se už i exportní programy.

Letos na ruském ministerstvu zemědělství očekávají rekordní úrodu skleníkové produkce. Předpokládá se, že objem výroby dosáhne milionu tun a překoná ukazatele minulého roku o 12,3 procent. Ale zatím ovoce a zelenina je na ruském trhu nejvíce dováženým zbožím.