Vedoucí sólista Alexandrovců: milujeme české i slovenské publikum. Jsme si velmi blízcí

Vy spolu s ostatním Alexandrovci hodně cestujete. V souvislosti se zhoršením mezinárodních vztahů mezi Ruskem a Západem na politické úrovni, kde vás nejvřeleji lidé v Evropě vítají? Vznikly nějaké nové komplikace?

Komplikace žádné nejsou. V Česku a na Slovensku nás lidé vřele vítají, v repertoáru máme i české i slovenské písně. S publikem nemáme žádné problémy. Cítíme jejich lásku, přízeň a pozornost. Vstupenky na naše koncerty bývají hned vyprodané. V příštím roce budeme hostovat měsíc ve Francii, následně v Česku a na Slovensku přibližně jeden a půl měsíce.

Takže já žádnou politiku necítím. Politika se změnila, ovšem vztah k Alexandrovcům zůstal stejný. Nás mají lidé rádi, očekávají nás, i my pokaždé netrpělivě čekáme na zahraniční cesty.

Říkáte, že Česko a Slovensko jsou pro vás milované země…

Ano, milované, protože si jsme velmi blízcí. Všichni jsme Slované, to nás sjednocuje, i naše kultura nás sjednocuje. Existuje mnoho věcí, které máme společné a spojují nás. Český národ i slovenský národ znají naše písně.

My jsme umělci. Když stojím a zpívám, tak vidím, že diváci za mnou opakují slova písní. Oni je znají. Já zpívám několik písní ve slovenštině, v takovém případě slovenské publikum přirozeně zná své písně. Když zpívám v ruštině a vidím, že za mnou opakují slova, tak je to velmi příjemné a velmi nás to navzájem sbližuje. Já znám jejich písně, oni znají moje písně, to vytváří naprostou symbiózu. Cítíme obrovskou podporu od publika a to nás vede k tomu, že se na scéně chceme úplně vydat.

Máme mnoho přátel. Některé lidi ani neznáme. Prostě jen jdete po městě a oni k vám přicházejí a říkají: „Dobrý den. My jsme vás včera viděli na koncertě. Děkujeme vám moc." To byli lidé, kteří za námi přijeli odněkud z Itálie na koncert do Prahy. Přitom hovořili rusky.

V Bratislavě jsem jednou měl čtyři hodiny do odletu. Šel jsem do obchodního centra, přišel ke mně manželský pár a začali se mnou mluvit. Já jsem jim říkal, ať mi prominou, že nemluvím slovensky, oni říkali: „Ano, ano, my víme. Vy jste sólista Alexandrovců. My s vámi chceme posedět, vypít kávu." Já říkám: „No dobře, pojďme." Lidé se chtějí bavit, a nejen na scéně. Chtějí si pohovořit o životě. Seděl jsem s nimi okolo hodiny. Ze začátku jsem jen poslouchal slova, po chvíli jsem už začal mluvit. A když jsem nerozuměl, tak jsem kýval hlavou a rozvor pokračoval a pokračoval. Za onu hodinu jsem pochopil, že dokáži mluvit slovensky.

Teď těžké téma spojené se ztrátou části vašeho sboru kvůli havárii Tu-154 ve Středozemním moři. Jak jste překonali z profesionálního hlediska a z osobního hlediska tak obrovskou ztrátu (o život přišlo 64 členů sboru)?

Já mohu jednoznačně říci, že to s námi už navždy zůstane. Ten pocit zůstane, protože přátele nám nikdo nenahradí.

To znamená, že ve sboru jste jeden tým. Nerozdělitelná bojová jednotka…

Ano, jsme jeden tým. Jedna velká rodina. Jsme si velmi blízcí. Přátelíme se napříč rodinami, děti se navzájem přátelí. I díky tomu je ona ztráta pro nás tak obrovská.

Co by si fanoušci Alexandrovců neměli nechat v nejbližší budoucnosti ujít?

Pokračuje oslava 90. let sboru — oficiální datum k tomuto výročí je 19. 10. Proběhlo několik koncertů v největších moskevských sálech. Tento rok pro nás bude jubilejní, okolo toho se budou točit naše vystoupení.