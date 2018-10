Proč české médium pro ženy nyní dezinformuje o 16 let staré moskevské tragédii?

Stále kolem sebe slyšíme mantru, že ruská média lžou. Když ale český divák otevře „nevinný“ žurnál, za nějž se vydává časopis pro ženy „Vlasta“ – resp. na stránce s TV programem – zažije šok. Sami posuďte, do jaké míry za lži zodpovídá šéfredaktorka Vlasty, do jaké jen mechanicky přebírá a cituje propagandu českých (TV) kanálů.

Před 16 lety (říjen 2002) 40 čečenských teroristů (Al-Káida) vtrhlo do divadla na Dubrovce v Moskvě. 50 % útočníků tvořily ženy!

Obálka časopisu Vlasta © Sputnik / Vladimír Franta

Historické kalendárium v časopisu Vlasta (42/2018) odkazující k zásahu proti teroristům v divadle na Dubrovce (2002) © Sputnik / Vladimír Franta

Detail stránky z časopisu Vlasta s TV programem od 22. 10. – 28. 10. © Sputnik / Vladimír Franta 1 / 3 © Sputnik / Vladimír Franta Obálka časopisu Vlasta

Útočníci přerušili představení a z více jak 800 diváků učinili rukojmí. Po bezvýsledném pokusu o vyjednávání se zabijáckými radikály vyškolenými militantní islamistickou organizací Al-Káida dal prezident země Vladimir Putin pokyn zásahové jednotce. Většinu rukojmí se podařilo zachránit. 130 rukojmí (diváci muzikálu) však zahynulo během záchranné operace. Ještě před tím bylo několik lidí zabito rukama teroristů. Bývalo mohlo dojít k ještě větší tragédii, neboť čečenští extrémisté zaminovali sál divadla.

Když se prokoušete časopisem Vlasta, abyste celkově věděli, „po čem ženy v Česku touží", poté co vstřebáte pár návodů, co podniknout „pro aktivní péči o střeva a zažívací trakt", případně si necháte vnutit, jak má vypadat „váš nový dekolt", můžete se posléze nechat dorazit inzerovaným programem TV. Tam zjistíte, že nás v Česku zřejmě nutí, abychom uvěřili, že snad žijeme v říši za zrcadlem. Toto si musí nutně myslet jedinec se zbytky světonázoru. Když se podíváte na program TV ve Vlastě na pátek 26. 10. 2018, stránka s pořady na tento den je zcela nahoře uvozena informačním citátem, z něhož zjišťujeme, že — „svátek má Erika", dále pak to, že „Před 16 lety skončilo drama v moskevském divadle: asi 50 čečenských rebelů a 150 civilistů zahynulo při zásahu ruských bezpečnostních sil". Časopis Vlasta mlčí už o tom, že ruská zásahovka přesto zachránila stovky lidí a že principiálními viníky jsou islamističtí teroristé! Vladimir Putin se v následujícím videu omluvil za to, že se nepodařilo zachránit všechny rukojmí. Vyjádřil naději, že mezinárodní terorismus bude jednou neutralizován, že terorismus zkrátka nemá budoucnost.

Zdánlivě banální větička, ve skutečnosti hrůzný tanec českých médii na kostech nevinných obětí

Nevinní diváci divadelního představení (přišli zhlédnout muzikál „Nord-Ost") měli tu smůlu, že se kvůli přepadení divadla teroristy dostali do situace, ze které není obvykle úniku. Že to tak je, o tom dokonale přesvědčily pozdější provedené bombové útoky teroristů 13. a 14. listopadu 2015 v Paříži. Citát z Wikipedie: „Při pařížském útoku zemřelo 130 lidí, 352-415 bylo zraněno! […] zemřelo 7 teroristů…."

Odlišujme zrna od plev. Primárním viníkem lidských obětí jsou zde jedině teroristé!

Autor tohoto článku si velmi dobře pamatuje, jak se tehdy v médiích ruskému prezidentovi vyčítalo, že zásahová jednotka použila v rámci šturmu budovy divadla uspávací plyn. V jeho důsledku islamističtí teroristé upadli ve spánek — tedy i ty tzv. „černé vdovy" ověšené výbušninami. Začali usínat i rukojmí. Poté zásahová jednotka vnikla do budovy a na místě vyřídila všechny teroristy. Protože byli mezi diváky lidé s chronickými chorobami, lidé starší, vyskytly se následky použití uspávacího plynu, a někteří rukojmí zemřeli následkem toho, že nebyla dobře zkoordinována záchranná služba. Některým rukojmím se omylem poskytlo několikrát antidotum atd. O šturmu divadla na Dubrovce:

Primárním viníkem jsou ovšem teroristé, nikoli zásahové složky. Zajímavé bylo, že nikdo nezačal v Evropě nadávat na to, jak nefunguje francouzská rozvědka, policie a pařížská záchranka. Teprve srovnání těchto strašných událostí z Moskvy a Paříže jasně ukazuje, kdo je společným nepřítelem, kdo jsou oběti a že v případě útoku je již pozdě o něčem moc rozumovat. Jak se v Česku říká, po bitvě je každý generál. Dost ale bylo cynismu. Uvědomme si, že časopis The Independent 6. prosince 1993 vynášel duchovního guru teroristů Usámu bin Ládina do nebe, když o něm napsal: „Anti-Soviet Warrior Puts His Army On The Road to Peace." (antisovětský bojovník vede svou armádu na cestě k míru…)

Patrně „zhypnotizovaná" Evropa přestala rozlišovat den a noc, dobro a zlo

Jak moc byl Usáma na cestě k míru přesvědčil USA, když se 11. září 2001 poroučely k zemi budovy Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku. Viníci této tragédie měli také co dělat s přepadením divadla na Dubrovce. Smutné je, že tehdy svět teroristy v Rusku nazýval „rebely, bojujícími za svobodu". Porovnejte s prostými obyvateli Donbasu, kteří hájí své domy a jež nelegitimní Porošenkova vláda, přišedší k moci ozbrojeným převratem nazývá „teroristy". Obsadili obyvatelé Donbasu snad nějaké kyjevské divadlo?? V tomto tkví strašný cynismus Evropy, která nyní čelí možnosti svého zániku. Kdo sel vítr, sklidil bouři. Třeba ještě není pozdě, aby se lidé vzpamatovali a přestali šířit nesmysly o hrozbě ze současného Ruska, která ve skutečnosti přichází úplně odjinud… První by se měla probudit redaktorka Vlasty, která dopouští, že na stránkách jejího časopisu pro ženy prosakují zjevné dezinformace (dezinterpretace). Cílem tohoto článku je, aby si i ona redaktorka všimla souvislostí…

Poznámka autora tohoto článku:

Existuje názor, že k přepadení divadla došlo proto, aby Čečenci tímto vybojovali nezávislost na Ruské federaci (viz proklamace teroristů vniklých do divadla na Dubrovce), ve skutečnosti čečenský lid v té době trpěl přítomností džihádistů na svém teritoriu. Ve světle světového kontextu si navíc položme otázku, zda v současné době Španělsko (EU) umožnilo emancipaci Katalánska, zda před tím USA umožnily secesi jihu svého teritoria. 26. 7. 1998 proběhl v Čečensku Kongres muslimů Kavkazu, který odsoudil tzv. vahhábismus (radikální doktrínu islámu), tedy překrucování islámu. Nyní je Čečensko zdařile se rozvíjející subjekt Ruské federace. Není ani tajemstvím, že když Boris Jelcin umožnil subjektům Ruska, aby si „vzaly tolik samostatnosti, kolik unesou", stalo se z Čečenska překladiště zbraní a křižovatka mezinárodního terorismu. Což po událostech na Dubrovce uznaly i tehdejší USA (viz odkaz pod článkem).

Další zdroje: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce