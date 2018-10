Merkelová chápe Čechy, protože žila v Československu. Bez ní bude hůř. Názor

Votava: Angela Merkelová je bezesporu silnou osobností evropské politiky, téměř 20 let určuje směr jak německé, tak i evropské politiky. Její politická cesta je přitom zajímavým životním příběhem. Jak je známo, narodila se v Hamburku, ale již od roku 1954 žila v DDR, kde se i politicky angažovala, část svých akademických studií absolvovala v Československu. Domnívám se proto, že tyto její životní zkušenosti v ní musely zanechat určitý politický nadhled ve vztazích nejen k České republice, ale i k dalším státům východní Evropy. Prožila totiž významnou část svého života ve stejných podmínkách jako my zde v Československu.

Politika Angely Merkelové je kontroverzní. Nemohu zapomenout na její prohlášení u příležitosti dne ochrany uprchlíků a běženců , které v České republice způsobilo politický poprask. Kancléřka totiž v Berlíně mimo jiné prohlásila, že poválečný odsun a vyhnání Němců jsou dnes morálně a politicky neobhajitelné, jakkoliv je zřejmé, že nacistický režim a jeho zločiny — včetně rozpoutání děsivé 2. světové války — jsou příčinou poválečného vyhánění.

Je třeba negativně hodnotit její jednostranná rozhodnutí, např. při podpoře invaze USA do Iráku, či uznání nezávislosti Kosova, obě rozhodnutí byla v rozporu s mandátem Rady bezpečnosti OSN. Kancléřka Merkelová se také spolupodílela v roce 2014 na zavedení protiruských sankcí EU. Sankce významně poškodily ekonomiku České republiky, která tím ztratila své význačné exportní postavení v RF.

V těchto dnech slyšíme, že dny Merkelové jsou sečteny… Důvodem je výrazný propad v posledních zemských volbách jak v Hesensku, tak před tím v Bavorsku, stalo se tak zejména v důsledku její „vítací" angažovanosti v uprchlické krizi. Je otázkou, zda si Evropa odchodem Merkelové nějak výrazně polepší? A co se týče České republiky, odchodem Merkelové nejspíše trochu ztratíme, byli jsme totiž součástí jejího životního příběhu, ale současně vzniká naděje, že bude Evropská unie konečně reformována, že zúčastněné země, Česká republika, získají znovu své právo rozhodovat o hlavních otázkách života svých občanů.

Kdo by mohl nahradit kancléřku Merkelovou? Nebude tento politik ještě přísnější v obraně obecné odpovědnosti zemí Evropské unie za přijímání uprchlíků?

Již dnes se hovoří o několika kandidátech, ale zatím ani jedno jméno nejspíše neohromí německého voliče, který volá po radikální změně vládní politiky. Výsledky z posledních zemských voleb ukazují nespokojenost voličů s vládní politikou, zejména CDU a SPD. Obávám se, že německá politika postrádá takové osobnosti, jako v minulosti byli Helmut Khol (CDU), či Gerhart Schroder (SPD).

Oba tito politici byli důrazní jak ve vztahu k USA, zároveň si ale dovedli podat ruku i s představiteli zemí tzv. východního bloku. Připomínám, že za jejich působení došlo k oteplení vzájemných vztahů mezi Západem a Východem. Již dnes dochází v EU k přehodnocení evropské migrační politiky, kterou spustila Angela Merkelová svým známým prohlášením „my to zvládneme" a tím otevřela dveře ilegální migraci. Německo touto migrační vlnou dnes trpí nejvíce. V ulicích německých měst roste kriminalita, narůstají problémy s přistěhovalci ve školství, v bytové politice, ve zdravotnictví, sociální péči, atd. Je tedy zcela zřejmé, že nástupce po Merkelové bude muset vyslyšet obavy německých voličů z migrace. Musí přijít zásadní změna!

Chci připomenout, že Česká republika slovy svého prezidenta i premiéra navrhuje ekonomická a sociální řešení kolem migrační krize v zemích původu ilegálních migrantů.

Často slyšíme, že v Evropě jediný politik v kalhotách (tedy muž, pevný politik) je Angela Merkelová. Souhlasíte? Jak byste hodnotil její činnost při posílení evropské integrace?

Merkelová je premiérkou Německa od roku 2005, tedy již 13let. To je v EU vzácnost. Merkelová má výhodu, že se může při svých jednáních opřít o silnou německou ekonomiku. Ve stejné době se jiné státy EU potýkaly s ekonomickými problémy, často na hranici státního bankrotu. Bylo to nejen Řecko, ale i Španělsko, Itálie…. Připomínám, že Merkelová, také svým vlivem řešila problémy kolem Ukrajiny. Byla tedy nejspíše jediná, která mohla v této věci jednat s představiteli RF. I to svědčí o jejím značném vlivu. Kolem samotné evropské integrace se vede řada kritických diskusí, zejména pokud jde o potlačování vlivu národních států při jejich rozhodování. EU stále více přebírá jejich pravomoci, dokonce jde cestou vyhrůžek, sankcí, tím je potlačována suverenita těchto států. Právě tyto otázky zneklidňují nejen občany České republiky, ale i Polska, Maďarska a dalších států.

