WSJ: Cvičení NATO v Norsku je varovným signálem pro Rusko

Největší vojenské cvičení NATO od doby studené války má být varovným signálem pro souseda Norska, v němž se koná cvičení, totiž pro Rusko, píše The Wall Street Journal.

Tato demonstrace síly má být také poselstvím pro hostitelskou zemi a dalších 28 členů Severoatlantické aliance, že za bezpečnost se musí platit, uvádí WSJ.

Vojenské cvičení předvádí připravenost NATO chránit své spojence, takové jako je Norsko, řekl v úterý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Během svého vystoupení také připomněl povinnosti Norska vůči svým spojencům NATO — měl na mysli cílový ukazatel výdajů pro členy aliance ve výši 2 % z HDP.

Někteří analytici se však domnívají, že pro Norsko bude složité vydávat 2 % HDP na obranu, protože pro většinu obyvatelstva této země to není priorita. V norském ústavu obranných výzkumů to dávají do souvislosti s tím, že v Norsku považují konflikt s Ruskem za málo pravděpodobný.

Uvádí se, že Rusko posílilo svou Severní flotilu, která se může pochlubit nejlepšími ponorkami v zemi. Podle názoru norského ministra obrany Franka Bakke-Jensena Rusko v současné době není přímým vojenským nebezpečím pro Norsko. Ministr zdůraznil, že Norsko „se snaží vyvážit" vztahy s Ruskem, uvádí se v materiálu. Vyjádřil však obavy z toho, že možný vnější konflikt vyprovokuje Rusko k útoku s cílem ochránit svou Severní flotilu.

Dvoutýdenního cvičení NATO Trident Juncture se účastní asi 50 tisíc vojáků, 250 letadel a 65 lodí ze zemí NATO a sousedů Norska: Švédska a Finska.