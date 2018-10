Kdo na Slovensku nesouhlasí s přijetím migrantů a myslí si, že je třeba následovat ČR

Názory na způsoby řešení migrační krize v Evropské unii jsou různé. Česko bude pomáhat dálkově, Slovensko již uvažuje o dohodě o přijetí 250 migrantů. Informují o tom Topky.sk. A co si o tom myslí Slováci, jestli je to správná cesta řešení migrační krize? Zeptali jsme se předsedy slovenské politické strany Priama Demokracia Mareka Géci.

Válka na Blízkém východě není lhostejná žádnému státu v Evropské unii, protože se to netýká jen obětí války, ale také občanů EU. Evropská unie je jednotná, ale v této otázce se názory liší. Jak tedy můžeme pomoct všem a nikomu neublížit?

Marek Géci, předseda slovenské politické strany Priama demokracia (PM), si je jistý tím, že by se vláda v první řadě měla starat o své občany. Jak sám Géci uvedl, téma migrantů je na Slovensku docela citlivým tématem a mnozí občané se cítí nedostatečně chráněni státem.Právě proto je podporování migrantů a jejich financování na území Slovenské republiky vnímáno poměrně špatně.

„V první řadě se postarejme o našeho občana na našem území, ne o uprchlíky, které nám vnucují lídři EU," dodal politik.

Za zmínku stojí také to, že společnost Gallup v roce 2016 zveřejnila průzkum, podle kterého Slovensko patří do TOP 10 zemí, jejichž obyvatelé nejméně přijímají migranty.

Premiér Pellegrini nedávno řekl, že Slovensko je dostatečně bohaté, aby přijalo sirotky ze Sýrie. Můžeme očekávat hrozbu od dětí? Politik si je jistý, že ano, protože nikdo neupřesnil, v jakém věku mohou být, mohou to být 3leté nebo také 15leté děti. „Tady je velké riziko, že takové děti jsou již v některých případech vychovávány v mladém věku pro účel možné budoucí teroristické hrozby," řekl Géci. Většinou se místní obyvatelé bojí zvýšení kriminality v regionech a taková hrozba, jak tvrdí politik, existuje. „Stačí se podívat, co se děje v Německu, Itálii, kde migranti sexuálně zneužili a zavraždili již několik mladých žen," dodal předseda.Géci si nemyslí, že Slovensko je pro uprchlíky nepřitažlivější země a neodmítá možnost, že mohou utéct do jiných státu. „Tendence jejich útěku je samozřejmě vysoká a pak znovu hrozí nebezpečí, že tyto osoby jsou schopny pro své přežití už udělat nepředvídané skutky," řekl politik.

© AP Photo / Armin Weigel/dpa Slovensko dočasně přijme stovky uprchlíků, poskytne jim ubytování i stravu

Jak by se tedy měl řešit problém migrace? Například v České republice premiér Andrej Babiš vyzývá k řešení tohoto problému na místě. „Tito lidé by měli zůstat doma a my bychom jim měli pomoci v Africe," prohlásil Babiš.

Předseda strany PD se domnívá, že by se Slovensko mohlo držet stejné vize. A že azyl migrantů také stoji dost a není tak efektivní jako investice těchto peněz do obnovy jejich státu. „Můžeme podpořit obnovu zničených zemí a podpořit tak setrvání obyvatelstva v těchto zemích a ne jejich přestěhovaní do Evropy, jak to prosazuje např. Macron," podotkl.

Géci si myslí, že by Francie měla přemýšlet o financování zničených zemí v Africe.

„Konkrétně v Nigérii těží uran, konkrétně jejich státní firma a následně si zásobují své elektrárny! Proč je tedy chudoba v Nigérii, pokud něco takového v zemi mají, proč tam 90 % obyvatel nemá elektriku? Toto by měl vysvětlit pan Macron, který celou Evropu táhne do přijímání uprchlíků a oni sami tuto zemi ekonomicky kolonizují!," vyhlásil předseda.

Priama demokracia je slovenská politická strana, která má zastoupení ve všech osmi samosprávných krajích a v pětadvaceti okresech. Strana vystupuje s programem Přímá demokracie, který je podobný tomu, jaký mají ve Švýcarsku. PD se kriticky staví k slovenskému členství v NATO.

