Hug uvedl podmínku, za které obyvatelé Donbasu „už nebudou trpět“

Postěžoval si, že Ukrajina a neuznané republiky DLR a LLR „se navzájem obviňují" z neplnění Minských dohod. Podle jeho slov není podobný přístup k urovnání vnitřního ukrajinského konfliktu plodný.

© Sputnik / Alexey Kudenko V Radě zasypali Huga vlnou kritiky kvůli slovům o Rusku

„Abychom zastavili násilí na linii dotyku, je třeba najít řešení problému. Denně počítáme porušení… Kdyby ti, kdo dohody podepsali, na to reagovali, kdyby plnili sliby, situace by se zlepšila a lidé na obou stranách by netrpěli tím neustálým šílenstvím," řekl bývalý náměstek vedoucího mise OBSE.

Konflikt na jihovýchodě Ukrajiny trvá už skoro čtyři a půl roku. Otázku urovnání projednávají kontaktní skupiny v Minsku. Byly schváleny tři dokumenty, které určí kroky k deeskalaci, boje však pokračují. Podle údajů OSN se stalo oběťmi konfrontace už více než deset tisíc lidí.