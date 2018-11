Pentagon pochopil, co napáchal: Číňané dostali americkou armádu na kolena. Názor

Novináři, kteří se seznámili s výsledky výzkumů amerických expertů, již důkladně prozkoumali stav americké armády a obranného průmyslu, se přiznávají, že v nedávném podivném chování prezidenta Trumpa existuje tvrdá logika — chce zachránit Ameriku před změnou na tygra z kartonu s papírovými drápy.

Autor agentury Reuters Andy Home, který přečetl zprávu amerického ministerstva obrany ohledně situace se základními dodávkami nutnými pro armádu, zdůrazňuje: více než 300 klíčových elementů, které jsou potřebné pro normální práci ozbrojených sil a obranného průmyslu USA , jsou ohroženy. Američtí výrobci jsou na pokraji krachu, nebo už byli vyměněni za výrobce z Číny či dalších zemí kvůli deindustrializaci národní ekonomiky a vývozu výroby do zemí Jihovýchodní Asie.

Jako příklad Home uvádí tento fakt ze zprávy úřadu: ukázalo se, že přednedávnem „zahynul" poslední americký výrobce syntetického vlákna, které je potřebné pro výrobu vojenských stanů. Znamená to, že v případě, když se USA dostanou do takzvaného textilního embarga, někteří američtí vojáci budou nuceni spát pod širým nebem. Je to těžké nezaznamenat, že tato perspektiva je velmi potupná pro armádu, která se uchází o status nejvíce technologicky pokročilé na planetě.

Situaci by bylo možné považovat za směšnou, pokud by neovlivňovala tak velké spektrum potřeb americké armády a vojensko-průmyslového komplexu.

V odtajené části výzkumu Pentagonu je napsáno, že v USA zaznamenali složitosti s budoucími dodávkami přepínačů, které jsou ve výbavě prakticky všech amerických raket. Jak sdělují američtí úředníci z Pentagonu, výrobce přepínačů byl zavřen, ale vojenské řízení se o tom dozvědělo jen poté, co vyšlo najevo, že přepínače došly. Vzít nové nebylo odkud, protože výrobce „zemřel" už před dvěma lety.

Ještě jeden příklad. Jediný v USA výrobce raketových motorů na tuhé pohonné látky pro rakety vzduch-vzduch, jak píšou američtí úřednici, narazil na technické problémy, jejichž příčiny nebylo možné zjistit dokonce i po zapojení vládních a vojenských expertů. Pokusy znovu spustit výrobu se zhroutily, a Pentagon byl nucen najmout norskou společnost pro zajištění nepřetržitých dodávek. Očividně to poukazuje na určitou degradaci celého amerického systému, protože jen ztrátou nějakých klíčových kompetencí se dá vysvětlit situace, kdy se výrobu nedaří obnovit, či dokonce ani zjistit, v čem je problém.

Ve zprávě Pentagonu není žádná vojenská sféra, ve které by nebyly vážné problémy. Často se je nedá řešit ani díky bezednému vojenskému rozpočtu.

V části věnované problémům jaderného ozbrojení si Pentagon stěžuje na to, že USA chybí potřebný počet inženýrů a techniků, kteří by měli odpovídající vzdělaní, výcvik a občanství USA. Upozornění na občanství je důležité, protože americké vysoké školy vychovají dost inženýrů, fyziků a představitelů jiných technických oborů a exaktních věd. Ale nesouměrně více absolventů cizinců, nejčastěji z Číny.

Američané nemohou najít nejen inženýry, ale i potřebnou mikroelektroniku pro jaderné zbraně. Stěžují si na to, že nemohou důvěřovat svým dodavatelům elektronických komponent. To znamená, že mikroelektronika pro americké rakety se vyrábí v Číně a Američané ani neví, co do ní Číňané dali.

Pentagon si také stěžuje na absenci nástrojů pro vypracování programového zabezpečení, managementu atd., kterým by mohl důvěřovat. Obává se, že kvůli špatné kybernetické bezpečnosti dodavatelů, ruští nebo čínští hackeři mohou něco vložit do programového zabezpečení, které používají američtí vojáci.

Hlavní závěr zprávy: „Čína představuje značné a stálé rostoucí riziko pro dodávky materiálů, které jsou velmi důležité pro národní bezpečnost USA."

Hladovost amerického byznysu a ideologie globalizace způsobily USA tak velké škody, o kterých geopolitičtí oponenti ani nesnili. Právě tato skutečnost vysvětluje pokusy Donalda Trumpa skoro násilně reindustrializovat Ameriku.

Dá se ovšem předpokládat, že s ohledem na nynější ekonomické problémy se administrativě Trumpa sotva podaří opravit to, co během 20 let ničili jeho předchůdci.

