Za uši dostali všichni. Tvrdá slova k tahanicím okolo Zaorálka a českých vojáků

Opozice chce demisi šéfa sněmovního zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka. Má pykat za svá slova o stažení českých vojáků z Afghánistánu. Měl by se vzdát funkce? Známá politička v rozhovoru pro Sputnik nekompromisně sepsula licoměrnost v Poslanecké sněmovně.

Zaorálek by se měl poroučet. Šéfové pravicových opozičních stran ODS a STAN Petr Fiala a Petr Gazdík požadují, aby Lubomír Zaorálek opustil křeslo předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Čím se provinil? Zaorálek před dvěma týdny po úmrtí dalšího z českých vojáků v Afghánistánu označil za chybu, že NATO v této zemi působí a doporučil zvážit stažení z bezvýchodného konfliktu.

„Mělo by to být na odstoupení z postu předsedy zahraničního výboru, představitel zahraničního výboru by něco takového říkat neměl," uvedl Gazdík v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle Fialy prokázal Zaorálek, byť někdejší ministr zahraničí, necitlivost a nekvalifikaci.

Sputnik o situaci hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD. Známá politička se k situaci nekompromisně vyjádřila.

Šéfové ODS a STAN požadují, aby Lubomír Zaorálek odstoupil z čela zahraničního výboru Poslanecké sněmovny kvůli svému výroku o stažení z Afghánistánu. Co si o tom myslíte?

Je zajímavé, že pan Zaorálek jako ministr zahraničí vždy hájil naši misi v Afghánistánu a před několika týdny i pro její pokračování opět zvedl ve Sněmovně ruku. Byť jsem přesvědčena, že jeho současný názor je správný a v souladu s názory občanů naší republiky, bojím se, že je veden jen klesajícími preferencemi ČSSD a tím, že nebyl dosazen do funkce ministra zahraničí. Proto mu jeho prozření nevěřím.

Na druhou stranu připravit někoho o křeslo předsedy zahraničního výboru jen za to, že projeví svůj názor, je ukázkou vrcholné nedemokratičnosti stran, které mají demokracie plnou hubu.

Je snaha ODS a STAN pouhý projev politického boje opozice proti vládě, nebo by se Zaorálek měl opravdu obávat o své křeslo?

Naštěstí nemají tyhle pidistrany ve sněmovně výrazný vliv, takže si myslím, že se Lubomír Zaorálek o své křeslo nemusí obávat.

Nepopírá požadavek ODS a STAN demokracii a svobodu projevů? Zaorálek si může myslet a říkat, co chce. Nebo ne?

STAN a ODS pod pojmem svoboda projevu vnímají jen svoji svobodu a svoji pravdu, ostatní na stejnou svobodu právo podle ODS nemají. Prostě oni a TOP 09 jsou ti jediní nositelé pravdy a lásky. Věřím, že minimálně STAN a TOP už v příští sněmovně nebude.

Znamená tlak opozice to, že na naší politické scéně musí být pouze jeden „správný" názor na účast českých vojáků v zahraničních misích a jiná pozice se trestá?

V podstatě jsem odpověděla. Ano, opozice se snaží prosadit ten jediný správný názor, To jsme tu ale už zažívali před rokem 1989 a já opravdu nechci, abychom to zažívali znovu. Proto věřím, že občané budou v dalších volbách také proti ražení jediného správného názoru a tyhle strany ze sněmovny vyženou svým voličským hlasem.

