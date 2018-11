Česko chce zachránit zvířata, ale nakonec je může zabít

Zástupci českých cirkusů byli rozhořčeni návrhem zákazu představení s divokými zvířaty, uvádí to České noviny. Taisia Kornilova, zasloužilá umělkyně moskevského cirkusu Nikulina a dědičná cvičitelka slonů, si promluvila se Sputnikem o všedním životu cirkusových zvířat, a proč by zvířata měla v cirkusech zůstat.

Ministerstvo zemědělství ČR navrhlo zákaz účasti divokých zvířat na cirkusových představeních. Ochránci zvířat se domnívají, že pravidlo by se mělo vztahovat na všechna zvířata. Zástupci cirkusové rodiny však tento návrh nepodpořili. Podle nich všechna zvířata žijí v dobrých podmínkách, o čemž svědčí pravidelné kontroly, informuji o tom České noviny.

Zasloužilá umělkyně moskevského cirkusu Nikulina a dědičná cvičitelka slonů Taisia Kornilová uvedla, že na zvířata v cirkusu bezpodmínečně dohlíží experti. „V každém městě, kam cirkus přijíždí, je veterinární služba, která kontroluje papíry, zdraví zvířat a péči o ně. Také ve všech cirkusech jsou stále veterináři, kteří sledují stav zvířat," vysvětlila cvičitelka.

Kornilova si mysli, že obhájci zvířat nechrání přírodu, ale naopak se zdá, že jí vůbec nemilují.

„Nevěnují pozornost lovcům, licencím na střílení slonů v Africe, ale věnují pozornost cirkusu, protože je to komerční instituce, tudíž je závěr takový, kdo to vlastně potřebuje," řekla Kornilova. Aktivisté rozněcují velkou negativitu na základě jednotlivých událostí, ke kterým nedochází ve státních cirkusech, ale v soukromých. „A proto jsem pro, aby byly cirkusy kontrolovány a byly jim vydávány licence," dodala.

Jak se zvířata dostávají do cirkusu a stávají se součástí cirkusácké rodiny? „Sloni jsou přivezeni z přírodních rezervací, kde jsou již ve dvacáté generaci vychovaní v zajetí. Medvědi v cirkuse jsou převážně mláďata medvědic, které byly zabity lovci. Lvi, tygři a jiní dravci jsou mláďata zvířat ze zoo nebo cirkusu. Takzvané vývozy z jiné země, tedy z přírody, neexistují," vysvětluje Kornilova.

Úředníci uvedli, že zvířata, která by po přijetí takového zákona měla být vyvedena z cirkusu , budou převezena do speciálních středisek. Kornilova promluvila o důsledcích takového přemístění a řekla, že například sloni jsou na lidi velmi zvyklí. A dokonce ani ve stáří nejsou nikam odváženi, protože zvíře může ihned zemřít. „Je to pro zvířata velmi velký stres, zvyknou si na své majitele. Naše zvířata mají život, pracují — chodí do šapita, vozíme je do přírody a jsou neustále s lidmi. Uzavřený prostor a osamělost je pro cirkusová zvířata zhoubný," dodala významná cirkusová umělkyně.

Kornilová uvedla další důležitý důvod, proč zvířata nemohou opustit cirkusy.

„Například, když byl v Lotyšsku uzavřen cirkus a byla otevřena takzvaná panoptika (pozn. sbírka zajímavých předmětů či rarit — voskové figuríny, anomálie lidského těla apod.), začali lidé protestovat a požadovali vrácení starého tradičního cirkusu se zvířaty. Koneckonců to není jen představení, zvířata stále učí děti dobru," dodala Taisia Kornilova.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce