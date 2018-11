Jakou roli sehrála snoubenka saúdského novináře v jeho vraždě

„Jsi se mnou naposled"

„Následkem bezesných nocích má Hatice Cengizová pod očima černé kruhy. Stále vzpomíná na tvář svého ženicha před tím, než se vydal do budovy Generálního konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu, aby dostal poslední papíry před svatbou. Nyní ji v rámci bezpečnostních opatření všude doprovázejí dva turečtí policisté v civilu. Ona sama je velmi vystrašená," psal o nevěstě zavražděného saúdského novináře tisk

Podle slov 36leté ženy nemůže ani spát ani jíst. „Už se necítím jako živá," svěřila se Hatice se svým hořem. „Jeho posledními slovy bylo ‘dobře, moje drahá', poté se otočil a šel směrem k přízemní žluté budově."

Kvůli tomu, aby ho mohla doprovodit ke generálnímu konzulátu pro dokumenty, vynechala výuku na univerzitě, kde studuje v oddělení aspirantury. V taxíku hovořili o budoucnosti a také plánovali večer: pozvali příbuzné a přátele na večeři. Podle některých údajů byla svatba stanovena na příští den.

Příběh lásky

Džamál Chášukdží se seznámil s Haticí na konferenci v Istanbulu letos v květnu. Aspirantka se zajímala o země Perského zálivu, především Omán. O známém saúdském opozičním novináři, který odjel z království do USA, slyšela již dávno, a proto si přišla s radostí poslechnout jeho vystoupení. Jako jedna z prvních mu položila otázku, pak počkala na ukončení akce a pokračovala v rozhovoru. Ten den spolu strávili asi půl hodiny.

Za několik dní Hatice napsala Džamálovi a poděkovala mu za příjemnou besedu. „Psali si, pak spolu začali chodit a po několika měsících se rozhodli se vzít," řekl Sputniku Fatih Oke, jeden z blízkých přátel dvojice.

Dívčina rodina nebyla takovým nápadem příliš nadšena. Zvláště skepticky se tvářil dívčin otec, vyprávěli jiní její známí, kteří si nepřáli uvádět své jméno. Otci se nelíbil 23letý věkový rozdíl mezi nevěstou a ženichem. Ale když v září přišel Džamál se svým kamarádem tlumočníkem k budoucímu tchánovi prosit o ruku jeho dcery, ten dal souhlas ke svatbě.

Aby se mohl oženit s občankou Turecka , musel Džamál předložit rozvodový list — s bývalou ženou se rozešel poté, co odmítla odjet společně s ním ze Saúdské Arábie do USA. Novinář se obrátil na královské diplomatické zastupitelství v Americe, ale tam ho poslali do Turecka, do Istanbulu.

Po příjezdu na bosporské pobřeží Chášukdží ze všeho nejdříve koupil přepychový byt v Istanbulu. Vybavil ho nábytkem společně se snoubenkou. V poslední sms své Hatici napsal: „Dům je stejně krásný jako jeho majitelka."

Koncem září se Džamál poprvé vypravil na generální konzulát, kde byl ke svému velkému překvapení velmi mile přijat. Novináře zdvořile poprosili, aby se vrátil za týden, 2. října, přesně ve 13.00 hod. „V jedné chvíli najednou řekl: ‘Možná bych tam vůbec neměl chodit?‘ Bál se, že se s ním něco stane. Ale potom se rozhodl tam jít," vyprávěla Hatice.

Příliš mnoho otázek

V den, kdy novinář zmizel a jeho snoubenka oznámila tureckým úřadům, že nevyšel z budovy generálního konzulátu, ji vyslechla policie.

Poté byla ještě několikrát předvolávána k besedě. Jak řekl Sputniku zdroj seznámený s průběhem vyšetřování, turecké úřady měly v této věci mnoho otázek, a to i k samotné Hatici: „Ona se vzala jakoby neznámo odkud, dost skromná a konzervativní, a přitom jako první projevila iniciativu při jejich seznámení a potom se jejich vztah příliš rychle vyvíjel. Starší muž, který se rozhodl oženit s mnohem mladší ženou, běhal z konzulátu na konzulát, aby dostal povolení k svatbě. Cožpak ona sama nechápala, že je to nebezpečné? A k tomu její zevnějšek… Každý si ji zapamatuje podle šátku a brýlí. Když je sundá a trochu se nalíčí, vypadá jinak — tak, že ji nikdo ani nepozná."

Agenturní zdroj zároveň zdůrazňuje: „Oficiálně Hatici nikdo neobviňuje a z ničeho nepodezřívá."

Podle jeho slov se v Turecku dokonce říkalo, že může mít nějaký vztah se skupinou Muslimské bratrstvo (organizace považovaná za teroristickou v Rusku, Bahrajnu, Egyptě, Sýrii, Saúdské Arábii a ve Spojených arabských emirátech).

Agenturní zdroj také uvedl, že určité podezření vyvolávají i slova Džamálova syna z prvního manželství, který okamžitě prohlásil, že novinářova rodina v Saúdské Arábii nemá tušení o žádné turecké snoubence.

„Ona sama říká, že měl špatné tušení. Ale stejně tam šel. Velkou roli v tom hrály i konzervativní tradice. Žena s ním zřejmě chtěla žít až po svatbě. Vzhledem k tomu, jak rozsáhlá a drahá byla operace na odstranění novináře, nelze vyloučit, že ho organizátoři obklopili lidmi, kteří byli schopni vlákat ho do pasti. Při takové variantě příběh lásky ze všeho nejvíce inspiruje muže k hrdinským činům," uvažuje zdroj Sputniku. Na druhou stranu opět zdůrazňuje, že všechny podivné věci mohou být prostě shodou náhod.

