Žádný z evropských vůdců se konference v Palermu nezúčastnil. Myslíte si, že je to pro ně opravdu důležité?

Guma El Gamati: Domnívám se, že zastoupení hlavních západních zemí a stálých členů Rady bezpečnosti bylo nedostatečné. Bez ohledu na to, že od Ruska se zúčastnil předseda vlády a zbytek zemí zastupovali ministři zahraničí. Spojené státy byly zastoupeny velmi omezeně. Podle mého názoru to naznačuje, že očekávání z konference v Palermu byly poněkud přehodnoceny a sníženy.

Italové začali jednat velmi aktivně. Zdá se mi, že v určité míře soupeří s Francií

Italové se snaží převzít iniciativu od Francie, aby nemohla svými vlastními způsoby řešit libyjský konflikt. V určitém smyslu je konference v Palermu rozhodujícím momentem v mírovém procesu. Všechno, co bylo dohodnuto v Paříži, se změnilo. A zdá se mi, že ve výsledcích jednání a zveřejněných tiskových zprávách není nic překvapujícího, nového nebo významného. Jednoduše se rozhodli podpořit misi OSN působící v zemi pod vedením zvláštního vyslance OSN pro Libyi Ghassana Salamého.

Podle vašeho názoru, pokud jde o strategii a význam, proč o této události nedostatečně mluví?