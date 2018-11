Pomník padlým v I. světové na Zbraslavi pořídili za 200 tisíc, opravili za dva miliony!

Na objektu k uctění konkrétních zbraslavských občanů čteme: „Navrhl a spoluprací občanů provedl Václav Vejvoda, mistr zednický a starosta města." Zrenovovaný pomník odhalili k 100letému výročí (11. listopadu 2018). Pomník měl dle vyjádření Zuzany Vejvodové, současné starostky Zbraslavi, obsahovat pamětní schránku z roku 1928; schránka byla do pomníčku uschována rok po dokončení monumentu. Jejím obsahem je informace o tom, kterak byl pomník budován. Mezi nejzajímavější údaj patří ten o pořizovací ceně. Lidé se tehdy skládali na daný objekt, který nakonec stál oněch 200 tisíc korun. Koordinátor restaurátorských prací na pomníku Matouš Jebavý a restaurátor Vít Eckert vysvětlili v magazínu Z metropole (10. listopadu 2018; ČT1), že renovačně-restaurátorský proces byl náročný, protože původní technologie se nesnoubí dobře s tou současnou (např. materiálové a statické důvody). Matouš Jebavý konstatoval, že práce zkomplikovalo i značné horko o letošním srpnu. A tak všichni svorně dali najevo, proč ty dva miliony za opravu.

Zlaté české ručičky, geniální hlavičky, ve všech významech slova…

Kdybychom se na celou záležitost podívali „selsky", pak rekonstrukce a renovace je celkově 10krát dražší než původní pořizovací cena. Co to v praxi znamená? Vezměte si, kolik stál chleba v roce 1928, tedy v době zbudování pomníku. Takový pecen chleba (1 kg) byl k mání za 3,40 Kč. Dnes bochník Šumavy můžeme o váze 1 200 g pořídit za 28,90 Kč. Zkusme všechno značně zjednodušit, čistě pro zcela rámcovou představu: Zcela nový pomník by tak mohl být 7x (nikoli 10x) dražší, pokud bychom tedy chtěli od základu zopakovat práci lidí z roku 1928. I tak by dílo na dnešní ceny vyšlo jen na cca 1 400 000, nikoli miliony dva. Zdá se být divné, že by pouze „oprášený" artefakt, při vší úctě k restaurátorům a renovátorům, měl vycházet zrovna na ty dva miliony dnešních korun. Nebudeme zpochybňovat současné úsilí Zbraslavanů. Avšak do mysli se vkrádá otázka, jak to, že zhotovení originálu, přijde na menší peníze než jednorázová údržba? V takových Černošicích (blízko Zbraslavi) rekonstruují vilu pro městské zastupitelstvo za cca 100 milionů, takže možné je patrně všechno a Černošice leží v království pohádek.

Světový šlágr, za jehož originální kompozici vyfasoval Jaromír Vejvoda 150 korun…

Zde Vám nabídneme ještě jednu paralelu. V tomto roce slavíme nejen konec I. světové války, ale uplynulo 30 let od úmrtí slavného zbraslavského skladatele Jaromíra Vejvody (1902-1988). Jak jsme psali, skladatel Vejvoda zkomponoval zřejmě nejslavnější polku všech dob — její originální český název zní „Modřanská polka", později vešlá ve známost jako „Škoda lásky". Tuto polku znají např. v Německu pod jménem „Rosamunde". Následující ukázka z YouTube (viz minutáž) přináší českou polku Jaromíra Vejvody ve 12 jazykových mutacích, a to: 0:00 česky — Škoda lásky; 2:48 dánsky — Hvor Er Min Kone; 5:36 holandsky — Rats Kuch en Bonen; 9:08 anglicky — Roll Out The Barrel; 10:40 finsky — Tonttujen joulupolkka 13:24; francuzsky — Frida Oum Papa; 16:11 německy — Rosamunde; 19:54 maďarsky — Sej-haj Rozi 22:47; italsky — Rosamunda; 26:45 japonsky — Bia taru poruka; 28:56 portugalsky — Barril de Chopp; 32:24 španělsky — Polca del Barril

Modřanská polka (Škoda lásky) ve 12 mutacích

Národy, které Vejvodovu polku pějí, málokdy tuší, že se nejedná o jejich národní píseň, ale o umělou polku, již složil Jaromír Vejvoda ze Zbraslavi! Známe i ruskou variantu, která zazněla v legendárním sovětském filmu Pokrovská brána (Покровские ворота).

Rosamunde v ruštině

A jsme opět u toho. To, co celému světu a Hollywoodu vydělává miliony, za to dostal tvůrce myšlenky, autor originálu původně 150 Kč. Abychom si nemuseli z toho vyplakat oči a litovat slzí a lásky, pojďme si připomenout Zbraslav a udatné bojovníky v obou válkách světových, kteří pocházeli ze Zbraslavi (Praha). Připomeňme si všechny tyto osoby nejen obrázky zrenovovaného památníku, který pro vás Sputnik přináší, ale i verzí Vejvodovy polky v podání Karla Gotta, našeho zlatého slavíka, mistra svého oboru:

Karel Gott, Marcela Holanová* — Škoda lásky

Poznámka:

*V klipu slyšíme spolu s Karlem Gottem zpívat Marcelu Holanovou, i když je na obrázku jiná česká báječná zpěvačka Helena Vondráčková

