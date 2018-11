Expert: Česko smete migrační vlna. Půl milionu Ukrajinců během jednoho roku

Do Česka by během následujícího roku mohlo přijít i půl milionu Ukrajinců, jedná se o nestabilní zemi – na jaře 2019 může být Kyjev klidně součástí Ruské federace, řekl pro Sputnik Česká republika dopisovatel portálu Ukrajina.ru Alexandr Čalenko.

V médiích se před několika dny objevil materiál o tom, že Poláci bijí na poplach kvůli tomu, že mají příliš složité přijímací procedury, proto velké množství Ukrajinců emigrujících z vlastní země přijde do Česka a na Slovensko. Kvůli tomu bude Polsko poškozeno, protože přijde o kvalifikovanou, ovšem levnou pracovní sílu. Dále se jedná o to, že v Česku je o 30 % vyšší průměrná mzda a na Slovensku o 20 % vyšší mzda ve srovnání s Polskem.

O jak velkou masu lidí, která se chystá opustit Ukrajinu ve směru na Západ, ne do Ruska, se bude jednat během následujícího roku?

Je potřeba vzít v úvahu to, že v Polsku se již nachází 1,5 milionu Ukrajinců. Do Česka by během následujícího roku mohlo přijet okolo půl milionu Ukrajinců.

Česko je země, kam se snaží přijet ukrajinští gastarbeiteři, a to už od 90. let. Do ČR tehdy ale jezdili hlavně lidé ze západní Ukrajiny. Halič a Volyň byly nejchudší regiony Ukrajiny. Nyní se situace změnila, když dolar klesl a začalo být méně práce, tak obyvatelstvo ještě více zchudlo. Pokud dříve do Česka jezdili lidé jen ze západní Ukrajiny, tak nyní jezdí do Česka, na Slovensko a do Polska lidé z celé Ukrajiny.

Nedávno jsem hovořil s vedoucím odborů ukrajinských gastarbeiterů ve východní Evropě - Solidarnosť. Říkal mi, že do roku 2014 jezdili do Polska lidé pouze ze západní Ukrajiny a nikdo jiný. Tam byla mzda 500 dolarů (v Polsku), kterou jste si mohli bez problémů vydělat i na Ukrajině. Po roce 2014, když klesly mzdy dvojnásobně, trojnásobně, tak najednou začali do Polska jezdit z i Charkova, z Dněpropetrovsku, z Oděsy. To dříve nebylo.

Z toho důvodu se Česko i Slovensko setká s velkou migrační vlnou. Ne gastarbeiterů, ale emigrantů, kteří se nebudou chtít vrátit zpět do své země. Zde je ještě jeden moment. Pro Ukrajince ze západní Ukrajiny je Česko a Slovensko daleko přijatelnější země než Polsko. Z toho důvodu, že v Polsku na každodenní úrovni existují protiukrajinské nálady — antibandera. To v Česku a na Slovensku není.

Ještě je potřeba se zaměřit na Zakarpatí, Podkarpatskou Rus. Ta byla částí Československa. V současné době tam jsou největší starosti s maďarskou menšinou. V Zakarpatí ale mají dobře v paměti Československo, mají k němu pozitivní vztah a velmi dobře si ho pamatují. V Užhorodu se nachází památník Masarykovi.

Tito lidé se snaží všemi možnými způsoby najít své slovenské a české „kořeny", aby mohli snadněji odjet do těchto zemí žít. Česko a Slovensko tedy jsou země, kterým dávají přednost.

Do Polska Ukrajinci také jezdí, ale to je pro ně jen přestupní stanicí při cestě dále na západ — do Německa, Holandska, Francie… V Polsku se jim nelíbí menší platy a vztah Poláků k Ukrajincům jako k dobytku.

Takže během příštího roku přijde do Česka půl milionu lidí…

Ano, přibližně. Když se podíváte na ekonomické výsledky Ukrajiny, tak vidíte, že na jejím území vůbec žádná ekonomika není. Ukrajina se nerozvíjela úplně špatně do roku 2014. Potom ale odešel Donbas, který činil 25 % exportně orientovaného průmyslu — chemický průmysl, uhlí, kovy. Ukrajina měla Krym, který také odešel. Dolar klesl, není práce, kontakty přestávají fungovat. V příštím roce znovu silně vyrostou platby za komunální služby, a i když nevyrostou, tak lidé již nyní nemají peníze, aby za to vše platili.

Ke všemu ještě roste nová generace mládeže, za posledních pět let. Prováděli průzkum mínění, kde se zjistilo, že minimálně 50 % mladých lidí se chystá opustit Ukrajinu. A kam budou odcházet? Český jazyk a slovenský jazyk jsou blízké jazyky, plus slovanská mentalita vašich lidí… dále máte krásné země, jež nejsou chudé.

Jestliže při pohledu do Polska lidé vidí problémy, tak při pohledu na Česko a Slovensko vidí požehnané země. Takže se připravte, dostanete vlnu.

V nejbližších dvou, třech letech, projevuje se někde nějaká šance na to, že to šílenství a nepořádek na Ukrajině přestane, aby se zastavil i tento proud lidí utíkajících ze země?

Podle všeho ne. Situace se ale může změnit, a to velmi rychle. Nikdo si nemohl představit, že na podzim roku 2013 se na Ukrajině začnou dít takové věci…

Je možné, že na jaře roku 2019 se Kyjev stane částí Ruské federace — předpokládejme. Ukrajina je dostatečně nestabilní území, jenž je velmi umělé. Není to historický stát. Komunisté tento stát slepili a lidem řekli, že „vy budete Ukrajinci". Moji předci z Maloruska dokonce ani nevěděli, že jsou Ukrajinci… To je stejné, jako vás najednou začít nazývat Bohémány (Čechy — red.), nebo něco takového.

To území je natolik slepené z různých kusů… Lidé ve Lvově chtějí jedny pořádky, lidé na jihovýchodě Ukrajiny chtějí úplně něco jiného — úplný opak. A v centru chtějí ještě něco jiného. Proto vždy budou nějaké Majdany, třenice, boje, nepochopení. To vše se bude odrážet na normálním rozvoji země. Vzhledem ale k tomu, že lidé chtějí žít normálně v rozvíjející se zemi, tak budou hledat jiná místa v jiných zemích.

Není ovšem třeba se bát, Ukrajinci jsou lidé, kteří se normálně asimilují. Nikdo nebude vyhazovat do povětří metro nebo něco podobného. Ukrajinci jsou normální ruští lidé s dobrým vzděláním a zdravou hlavou.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce