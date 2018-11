Ministryně energetiky Bulharska Temenužka Petková v rozhovoru pro národní televizní kanály oficiálně oznámila, že republika je plně připravena na realizaci projektu plynovodu Tureckého proudu na svém území. Podle ní již existuje dokončený projekt a schéma financování, podle níž Bulgartransgaz hodlá získat finanční prostředky nutné pro stavbu (asi jedna a půl miliardy eur) v aukci plánované na prosinec, kde bude potenciálním kupcům nabízeno, aby si zarezervovali objemy plynu. Bulharsko také míní vybudovat distribuční centrum pro plyn, aby prodávalo plyn do Řecka a Makedonie, čímž se stane plnohodnotným distribučním centrem pro ostatní balkánské státy.

Pokud k tomu dojde (a zřejmě to můžeme očekávat s velmi vysokou pravděpodobností), pak budeme svědky skutečně bezprecedentního akrobatického triku. Když někdo nejdříve vyběhl z luxusního vagónu a křičí: „Nechci nikam jít." Následně, když se změnil názor, rozhodne se, že vlak dohoní a za zatáčkou skočí do společného vagónu.

Ve skutečnosti to samozřejmě není bez ztrát, první v řadě v každém případě budou Turci, Bulharsko se nyní jen snaží spustit jakýsi „Jižní proud light". Ten samý, které odmítlo před mnoha lety díky dodržování mírného a demokratického tlaku zvenčí.

Současný proud, i kdyby to chtělo, Bulharsko nebude schopno žádným způsobem zablokovat. Ruský plyn za malý podíl absolvuje demokratické vyčištění na tureckém pobřeží a následně bude zcela odpovídat evropským zákonům. Kromě toho, bude-li to nutné, je tam za určitých okolností možné dokonce i swap s přátelským ázerbájdžánským plynem z Transjaderského plynovodu (v této situaci část ruského plynovodu povede v Transjaderským plynovodu, vše je stejné, pouze profil bude podle Třetího energetického balíku).

Zajímavá je otázka, jak novinky ovlivní životy sousedních zemí Bulharska.

A tady je toho hodně zajímavého.

Proč začátek klíčovou roli získává Rakousko a stává se koncovým bodem evropské části Tureckého proudu ve městě Baumgarten, čímž uzavírá evropský plynový okruh. Zdroje v německy mluvícím (německém a rakouském) tisku začaly v létě mluvit o připravenosti rakouské společnosti OMV podílet se na pokračování druhé linie Tureckého proudu těsně před centrem Baumgartena.

To je logické. Za prvé, jak jsme již uvedli, Rakousko je místem, kde se slučují severní a jižní koridory ruské přepravy plynu. A kde v případě obtížných politických nebo technologických situací jsou možné reversy ve všech směrech plynového okruhu.

Za druhé Rakousko a Německo jsou země, kde jsou díky horám dobře vybavené a velmi prostorné podzemní zásobníky plynu (některé dokonce patří částečně nebo zcela ruskému Gazpromu). Které mohou být zcela alternativou ukrajinským podzemním zásobníkům plynu, bez kterých, jak nás ujišťovali mnozí „demokratičtí odborníci", není prakticky možný vývoz ruského plynu do Evropy. Nebo je minimálně riskantní. Ale tento technologický problém i se známým geografickým půvabem lze vyřešit.

Další. Kapacita při vstupu z území Turecka do Bulharska, která je navržena pro rezervaci od 1. ledna 2020 po dobu 20 let, činí 15,8 miliard kubických metrů zemního plynu ročně. A téměř zcela odpovídá kapacitě jedné linie Tureckého proudu, což je 15,75 miliard krychlových metrů. Přitom Bulharsko oficiálně uznává, že má v úmyslu využít část již existující infrastruktury v reverzním režimu pro přepravu. Matematicky to může být pouze infrastruktura tzv. Transbalkánského plynovodu, kterým plyn z ukrajinského plynového transportního systému nyní prochází balkánskými zeměmi do Turecka (nyní je plyn z ukrajinského plynového transportního systému naprosto zbytečný) a zásobuje celý region. Provozovatelé plynu z Rakouska, Maďarska a Slovenska, kde také probíhá rezervace, se seřadily do pochopitelné fronty. Všimněme si, že Gazprom již použil podobný systém rezervací kapacity (proč vymýšlet nový, jestliže něco již funguje úspěšně?) pro pozemní pokračování dalšího plynovodu Severní proud 2: v Německu, České republice a na Slovensku. Vzhledem k zájmu k Ruské federaci přátelského Srbska jsou také vzaty v úvahu (kapacita při vstupu z území Bulharska je 11 miliard kubických metrů, z čehož tranzit do Maďarska je asi 9 miliard: „bratři" také vydělávají dobré peníze). A dalších balkánských států. Na 7. prosinec je v Moskvě naplánovaná cesta řeckého předsedy vlády Tsiprasa, který má v úmyslu hájit „řeckou cestu", s největší pravděpodobností již má poněkud pozdní povahu. V posledních letech se Moskva více zajímala o pragmatismus. Kromě toho bulharská varianta plynovodu poskytuje záruky pro energetickou bezpečnost malých zemí východní Evropy, které nyní využívají tranzit plynu přes zchátralý plynový transportní systém Ukrajiny.

