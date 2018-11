Porošenko je ze hry, na Ukrajině je čas začít sázet na někoho nového. Tymošenkovou? Názor

Pokud se podíváme nyní na to, co se děje na Ukrajině — vyhlašuje se válečný stav v oblastech, kde jsou převážně nakloněni Rusku. Okolo této skutečnosti vznikla taková situace, že se tomu někteří až vysmívají. Do jaké míry tyto události mohou ohrozit Českou republiku či Slovensko, které je bezprostředně na hranicích s Ukrajinou?

Bašta: Jakýkoli válečný konflikt, který by na základě tohoto mohl vzniknout — ač ta pravděpodobnost není vysoká — by mohl ohrozit nejen Slovensko a Českou republiku, ale celou Evropu. Všiml jsem si ovšem, že si to naštěstí uvědomilo daleko více lidí. Existuje poměrně velká tlačenice o to, kdo se v tomto případě stane mírotvorcem. Jako první se sám od sebe přihlásil turecký prezident Erdogan, který včera volal hned na tři místa: ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi a americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Nabídl se, že zprostředkuje mírové rozhovory a urovnání.

Zajímavé je, že Donald Trump na to reagoval tím, že vyzval Angelu Merkelovou, aby to byla ona, kdo se oné komunikace ujme. Do toho se ještě ozvala vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová s tím, že EU v tomto ohledu také bude něco dělat.

Z toho důvodu, že prezident Porošenko vyzýval západní mocnosti, aby poslaly své válečné lodě do Černého moře, bylo zajímavé to, že například Němci otevřeně odpověděli, že ne! Ostatní se k tomu nevyjadřují, ale z toho Německa jsem zaznamenal tuhle jasnou pozici. Je tedy vidět, že snaha o to, aby tento konflikt neeskaloval, je na evropské straně zřetelná.

Mimochodem, když jsem byl včera v televizi, tak jsem tam ohledně této záležitosti řekl, že mi pan Porošenko připadá jako člověk, který zapálil stodolu, aby si mohl osmažit svá předvolební vajíčka.

Specialisté na Ukrajinu říkají, že reálné hospodářství v této zemi neexistuje. Očekává se, že do České republiky přijde v následujícím roce půl milionu Ukrajinců, jelikož naši zemi vidí jako jistou formu „země zaslíbené" — jazyky jsou si blízké, jsme Slované, máme podobnou kulturu a nekoukáme na ně tak, jako na ně koukají Poláci („jako na dobytek"). Čeho se ještě od Ukrajiny můžeme dočkat? Kde jsou nějaké meze?

Nyní do voleb prezidenta asi ještě nějaká taková možnost existuje (že se něčeho dočkáme — red.). Problém je v tom, že Petro Porošenko viděl svoji příležitost právě ve vyhlášení onoho výjimečného stavu.

Z hlediska naší terminologie se ovšem jedná spíše o výjimečný stav. V ruštině a v ukrajinštině se skutečně jedná o válečný stav. Co se ale používá u nás a dále po Evropě, tak to je „výjimečný stav".

Říkáte tedy, až do prezidentských voleb na Ukrajině se můžeme ještě něčeho dočkat…

Ano. Teď si dovolím zavěštit. Když jsem se koukal na výsledek voleb v Gruzii , kde vyhrála Salome Zurabišvili, tak je velmi pravděpodobné, že se něco podobného stane i na Ukrajině — že budou mít prezidentku, Julii Tymošenkovou. Ta podobnost v tomto ohledu je mezi těmito dvěma zeměmi poměrně velká.

Nezbude nic jiného, než nastavit jiný typ pohledu na politiku vůči Ruské federaci oproti předchůdcům.

Dovolil byste si ještě zavěštit, v jakých časových rámcích k nějaké změně dojde? Jak dlouho ještě Ukrajina dokáže v tomto stavu přežít, než ta změna kurzu bude nezbytně nutná, jelikož bude hrozit ztráta státnosti?

S ohledem na to, že v současnosti probíhají další jednání s Mezinárodním měnovým fondem a dalšími, se to nedá predikovat, protože oni žít z těchto půjček. Přesně to před volbami Porošenko říká. Já jsem si četl ukrajinské noviny — Porošenko sází na několik věcí. Jedna z nich je, že odvede pozornost od vnitřních problémů k vnějším, proto ten válečný stav. Nehledě na situaci ale říká, že přijdou další peníze. Vaši otázku bych spíše přeformuloval následovně: Jak dlouho ještě někdo bude ochoten Ukrajinu finančně podporovat?

A dokázal byste odpovědět?

Já si myslím, že ti, kteří sázeli na Porošenka, tak pokud viděli zasedání parlamentu, kdy prezident šel ohlásit válečný stav a nedostal se ani ke slovu, a nakonec místo 60 dní mu dali jen 30, těm bych doporučil, aby začali přemýšlet o někom jiném a zatím do toho ty peníze nedávali.

Nyní otázka z jiného soudku. Pane Bašto, vy jste zkušený politik, diplomat a představitel České republiky. Česko má nového ministra zahraničních věcí pana Petříčka, o němž se říká, že není příliš zkušený. Jak vy vidíte kvalitu českého diplomatického sboru v proudu posledních 30 let?

Je to takové střídavé. Já si myslím, že za těch přibližně 30 let vyrostlo poměrně dost mladých a schopných diplomatů, ale byli tam i docela slušní ministři zahraničních věcí, kteří k tomu přispívali — Jiří Dienstbier, Jan Kavan, konec konců ani Lubomír Zaorálek nepatřil k lidem, kteří by o té zahraniční politice nic nevěděli — věnoval se jí celý svůj profesní život.

Takže experimenty s tím, že tam přišel někdo, kdo to nikdy nedělal, jen proto, že má názory, které konvenují k těm radikálnějším lidem z české opozice, to mi nepřipadá jako příliš vhodné. Ostatně, již se k tomu velmi kriticky vyjádřil i náš prezident.

Pokud jde o české diplomaty, tak já osobně z dob, kdy jsem dělal prvního náměstka ministra zahraničí, o nich mám velmi dobré mínění.

