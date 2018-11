WTO – konec. Nový rok by se pro organizaci mohl stát posledním

Co čeká hlavní mezinárodní obchodní organizaci a jak to ovlivní Rusko, se dozvíte v materiálu Sputniku.

Za co bojovali

WTO, která vznikla v roce 1995 na základě Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) uzavřené v roce 1947, je v podstatě obdobou OSN, jejímž cílem je regulovat mezinárodní obchod a podporovat rozvoj obchodních vztahů na celém světě.

Rusko strávilo osmnáct let vyjednáváním o členství. Pro země, které hodlají zaujímat vedoucí postavení v celosvětovém vývozu zboží a služeb, bylo zásadní přizpůsobení cel a obchodních pravidel všem mezinárodním normám.

„V průběhu obtížného a zdlouhavého procesu jednání jsme koordinovali a sladili stovky našich celních linií a vnitrostátních právních předpisů s pravidly WTO. Ve skutečnosti jsme již dlouhou dobu používali normy a standarty WTO. A skutečnost, že všichni členové WTO schválili zapojení Ruska do organizace, je uznání plné připravenosti ruské ekonomiky na nové podmínky," poznamenal Vladimir Putin v rozhovoru pro RIA Novosti v roce 2013.

Ve skutečnosti se však ukázalo, že samotná WTO nebyla připravena na nové ekonomické skutečnosti. Zejména se ukázalo, že klíčovým problémem hlavní světové platformy určené k projednávání a řešení protikladů, které se mezi jejími účastníky shromáždily, je nedostatek skutečných nástrojů pro řešení sporů.

Kromě toho je WTO velmi těžkopádná při přijímání konkrétních rozhodnutí. Organizace jednoznačně potřebuje naléhavé reformování.

Koncem listopadu společné návrhy změn v odvolacím soudu WTO předložily Čína, Indie, EU, Norsko, Kanada, Švýcarsko, Austrálie, Nový Zéland, Island, Mexiko a Singapur.

Trump je proti

Nyní v tomto orgánu Světové obchodní organizace sedí jenom tři ze sedmi soudců. V uplynulém roce soud učinil pouze tři rozhodnutí, ostatních jedenáct ve skutečnosti zamrzlo.

To zcela vyhovuje Donaldu Trumpovi. Kvůli obchodní válce, kterou zahájil proti celému světu, se mnoho zemí zasažených protekcionistickou politikou Spojených států, včetně Číny, Ruska a dokonce i amerických spojenců v NAFTA — Kanadě a Mexiku, obrátilo na WTO.

Američtí politici jsou zvyklí používat mezinárodní organizace pouze jako loutku, aby prosazovali své vlastní zájmy. Proto stávající americký prezident vůbec nepotřebuje silnou WTO, která by ho mohla vyzvat k odpovědnosti za opatření zaměřená na zpomalení světového obchodu a v důsledku toho hospodářského růstu.

V červenci vláda Trumpa vypracovala návrh zákona, který by umožňoval ignorování rozhodnutí WTO v případě nesouladu se zájmy vlády. Pán Bílého domu sám v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že Spojené státy jsou připraveny opustit organizaci, pokud „nezlepší" svoji práci.

To je důvod, proč Washington blokuje nové jmenování soudců — dvěma z nich skončí funkční období příští rok. To znamená, že poté, co zůstane jediný soudce, odvolací soud WTO ztratí minimální kvorum.

Organizace tak ztratí své rozhodovací nástroje pro rozhodnutí současných sporů. Ve skutečnosti zůstávají její funkce pouze na papíře.

„Bez tohoto klíčového mechanismu regulace dodržování předpisů ztratí důležitý prostředek k udržení stability světového obchodu," uvedla evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Neničit, ale stavět

Aby se organizace vyhnula takovému scénáři, členské státy WTO vyzývají k reformám a navrhují, aby soudci mohli pokračovat v práci na současných sporech i po uplynutí funkčního období, také navrhují zkrácení doby projednávání takových kauz na 90 dní.

Dále se navrhuje zbavení funkce interpretace konfliktů, které vznikají kvůli nesouladu vnitrostátních právních norem států účastnících se procesu. Jinými slovy to znamená, že by se soudci měli zabývat pouze tím, aby řešili spory a nezdržovali se kvůli souvisejícím problémům.

Stejně důležitou myšlenkou je zavedení každoroční schůzky k projednání a úpravě domácí soudní praxe. To je způsobeno skutečností, že odvolací orgán často odkazuje na předchozí rozhodnutí, jak je obvyklé v zemích s precedenčním právem (Velká Británie a USA). Jednoduše řečeno, soud činí stejná rozhodnutí o nových sporech, jako o starých, pokud povaha dalšího konfliktu odpovídá tomu, co již bylo předmětem sporu.

Ve většině zemí, které se účastní WTO, se však uplatňuje soutěžní právo. Každý nový případ se zvažuje v souladu s platnými právními předpisy a rozhodnutí o nich mohou být dokonce opačná, s přihlédnutím k okolnostem.

Postoj Ruska k WTO zůstává nezměněn. „Samozřejmě nezpochybňujeme naší účast ve Světové obchodní organizaci. Navíc jsme o tom na mnoha platformách opakovaně mluvili. Dnes neexistuje žádná alternativa WTO. Její role jako prostředníka v mezinárodních obchodních sporech zůstává dominantní," zdůraznil na konci června ruský premiér Dmitrij Medveděv.

Je příkladné, že i když Evropská unie neuznává porážku ve sporu týkajícím se embarga na vepřové maso (EU neoprávněně požaduje 1,39 miliardy eur ročně z Ruska kvůli zákazu dovozu evropského vepřového masa), Moskva upřednostňuje vyřešení všech otázek podle pravidel organizace a je připravena k dialogu s Bruselem.

