27. ledna The Wall Street Journal informoval o maďarském odmítnutí v účasti na potlačení vlivu Ruska a Číny. Maďarský premiér Viktor Orbán odmítl nabídku Washingtonu podpořit Ukrajinu jako protiváhu k Rusku a připojit se k boji proti „čínské počítačové špionáži". Premiér uvedl, že hodlá pokračovat v „neutrální" zahraniční politice rakouského modelu a neplnit požadavky Spojených států.

Diplomat, bývalý velvyslanec Srbska v různých zemích světa, Milisav Pajić připomíná, že precedenty, kdy se evropští vůdci snažili odolat kursu, který vnucují USA, například prezident České republiky nesouhlasil s bombardováním Jugoslávie, byly ojedinělé a nesystematické. Odmítání washingtonské vůle nebylo tak jasné a postupné.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Nová fáze spolupráce Srbska s NATO: Pro koho je výhodné rozšiřování partnerství?

„V současné době je Maďarsko zvěstovatelem stále otevřenějšího odmítání diktátu Washingtonu a Bruselu. Bude zajímavé, zda ho v tom podpoří i jiné státy. Výsledek posledních italských voleb je právě reakcí této země na diktáty EU a USA, pokud jde o druh vlády, kterou potřebují mít, podobné trendy jsou již viditelné ve Francii a Německu. Země, které jsou připraveny odolat tlaku Spojených států, mají výrazný zájem na zrušení sankcí," řekl expert.

Podle něj problém spočívá v tom, že v jiných zemích, například v Rumunsku, neexistuje národní konsensus o otázkách zahraniční politiky. Milisav Pajić konstatuje, že Maďarsko bylo schopno včas pochopit, jaké zahraniční investice jsou důležité pro přilákání. Podle srbského experta není nic překvapujícího v tom, že Budapešť odmítá mlčky uposlechnout příkazu USA, protože Maďarsko je zajištěno velkými investicemi ze zemí s velkým vlivem ve světě.

© Sputnik / Sergey Guneev Maďarský premiér odmítl nátlak na Rusko, který vyžadují USA

„Samozřejmě rozhodnutí Orbána ohledně Ukrajiny Číny , které je v rozporu s americkými zájmy, není spontánní. Budapešť má ve vztazích s Ukrajinou vlastní problémy týkající se situace v zemi maďarské národnostní menšiny. A Čína aktivně investuje do Maďarska, které je významným účastníkem formátu obchodní a hospodářské spolupráce ve státech střední a východní Evropy 16+1," vysvětluje expert pro Sputnik.

Pajič připomíná, že za varování USA proti „čínské počítačové špionáži" stoji obchodní a technologická válka mezi těmito mocnostmi. To znamená, že Spojené státy se snaží omezit růst jedné z předních světových společností v oblasti telekomunikací — čínského obra Huawei, a tvrdí, že pekingské orgány prostřednictvím prodeje svých chytrých telefonů a technologií získávají informace ve svých vlastních zájmech. Srbský diplomat zdůrazňuje, že většina sousedních zemí Maďarska v regionu nezískala to, co očekávaly od vstupu do EU a NATO, což vedlo k jejich velkému zklamání. Nicméně podle něj pod tlakem USA země jako Bulharsko, Rumunsko a Řecko dělají ve vztahu k Bruselu politické kompromisy, protože nejsou tak ekonomicky nezávislé jako Maďarsko.

„Jednoduše řečeno, spoléhání se na Evropskou unii, která nemá žádné dohody mezi členskými státy a je pohlcena velkými problémy, nepřináší Maďarsku hospodářský pokrok, který Budapešť čekala. Co se týče USA, jsou všechny tyto země jen mladšími partnery, protože jsou všichni členy NATO a předpokládá se, že všichni by měli dodržovat rozkazy z Washingtonu," pokračuje Pajić.

Wall Street Journal tvrdí, že maďarský premiér aktivně přitahuje čínské investice do informační infrastruktury země, stejně jako na úrovni ministrů „hází klacky pod nohy" jednáním NATO s Kyjevem.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce