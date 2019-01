Pokud Kalousek něco tvrdí, je dobré se zachovat naopak. Expert na kritiku nového zákona

Miroslav Kalousek se ostře pustil do návrhu Václava Klause mladšího zavést trestný čin za mazání příspěvku na sociálních sítích. Mediální analytik Jiří Fencl podpořil iniciativu Klause a uvedl, že poslanci by měli hájit zájmy občanů, nikoli soukromých společností.

Skupina poslanců, v čele s Václavem Klausem mladším, chce trestat omezování svobody slova na sociálních sítích. Provozovatelé či správci internetových platforem by tak mohli za mazání příspěvků čelit až tříletému vězení, zákazu činnosti nebo peněžitému trestu.

Miroslav Kalousek se ostře pustil do návrhu Václava Klause. „Facebook je soukromá společnost a stát jí nemá co mluvit do toho, jaká si nastaví pravidla. Tohle není návrh na ochranu svobody slova, ale na ochranu dezinformační války, kterou vedou autoritativní režimy proti nám a našim spojencům. TOP 09 bude proti," napsal Kalousek na svém Twitteru.

Mediální analytik Jiří Fencl okomentoval spor ohledně informační cenzury a naznačil, že ten otevřený boj za infoprostor je jediné, co Česku zbývá.

„Obávám se dokonce, že nám ani nic jiného než otevřený boj za náš infoprostor nezbývá," uvedl Fencl.

Analytik připomněl role hrdinů v dějinách, kteří podle něj bojovali o informační svobodu, a naznačil, že dneska to vypadá trochu jinak. „Kvůli myšlenkové, tedy informační svobodě, byli naši předkové vždy v minulosti ochotní položit hlavu, natož kousek toho pohodlí v dnešní době," řekl Fencl. Dodal, že poslanci by měli myslet hlavně na své občany, a připomněl poslancům jejich slib o věrnosti státu.

Podle analytika je Facebook jednou ze společností, jejichž cenzurní pravidla jsou stále nebezpečnější. „Facebook (a nejen ten) se svými cenzurními tendencemi je další epizoda a jako každá před ní, je o něco nebezpečnější. Tato se snaží stejně jako stovky a tisíce individuálních uspávačů kober lidem namluvit, že žádné problémy a konflikty už nejsou," uvedl Fencl.

Také analytik vyjádřil svůj postoj vůči politika Kalouska, který se postavil proti zákonu o sociálních sítích. „Pokud pan Kalousek něco tvrdí, je určitě dobré zachovat se úplně naopak, je to při vší úctě stoprocentní vodítko. Facebook si jistě může nastavovat pravidla, jaká uzná za vhodná. A český zákonodárce by se měl zachovat v zájmu svého národa," řekl expert.

Pokusy o cenzuru na Facebooku a jiných mediích jsou podle něj zřejmě průhledné. Jako příklad analytik uvedl otázku vyhlazování celého národa Húsiů v Jemenu, které trvá pět let, a podle experta to nikoho nezajímá. „Jen díky této nebetyčné licoměrnosti může vzniknout cenzura," dodal Fencl.

Jako dnešní hlavní témata pro cenzuru uvedl Čínu a Rusko. „Svět je neustále provokován k nesnášenlivosti. V novodobé historii zejména vůči Rusům, teď hlavně vůči Číňanům, a dělají to majitelé médií, která nepřipustí jiný světonázor. Tuto skupinu lidí nezajímají širší obzory, nejspíš chtějí jen slavně zemřít. Táhnou s sebou ale i ostatní," řekl Fencl.

