„Kravina a záležitost primitivů.“ Senátor okomentoval snahu svých kolegů zažalovat Zemana

Podle slov Lásky už mají senátoři nachystaný seznam dvaceti aktu pro podání žaloby. Též podle senátora mluvit o důkazech už nemá smysl. „Planá diskuse, jestli prezident něco spáchal, nebo nespáchal, už nikam nevede," řekl Láska.

Skupina poslanců připraví dokument ve dvou krocích, v prvním popíšou skutky, dál bude následovat argumentace, ta druha část je podle Lásky náročnější a bude představena až za čtyři týdny.

Jak uvádí portál iDNES.cz, iniciativu proti prezidentovi podpořil předseda senátního klubu KDU-ČSL Šilar. Zemana podporuje strana ANO, sociální demokracie, komunisté a SPD.

Poslanec Jaroslav Doubrava pro Sputnik okomentoval iniciativu Václava Lásky.

„To o mně asi nemáte zrovna dobré mínění, jestli si myslíte, že bych takovou, s prominutím, kravinu podporoval. To je záležitost primitivů, kteří si nevidí na špičku nosu a kteří chtějí za každou cenu zase ukázat svoji inteligenci. S blbem se nemá cenu bavit déle jak pět minut, protože po těch pěti minutách se pak snižujete na jeho úroveň a to já bych, pokud jde o tohohle člověka, zrovna nechtěl," uvedl Jaroslav Doubrava.

Na otázku o možném schválení žaloby dal politik najevo, že nevidí žádné důvody pro obvinění prezidenta, a dodal: „Je to celý nesmysl. Pan kolega to udělal na pokyn svých kamarádíčků sluníčkářů, aby se ukázal, protože je to člověk, o kterého se nikdo moc asi nezajímá, trpí tím. A tak se snaží hledat nějaké nesmyslné důvody."

