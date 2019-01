Venezuela a EU: Existuje nějaký limit v podlézání USA?

Podle Verstrynga je vyčkávací taktika evropských států spojena s „odpovědností EU v případě, že povstalce přiznají prezidentem Venezuely".

„Bez ohledu na to, jak moc následují Američany, existují hranice, které se nedají překročit. V takových důležitých případech musí být rozhodnutí v EU přijata jednomyslně, některé země, jako je Maďarsko a částečně Itálie, jsou pod tlakem," řekl expert.

Politolog připomněl, že během studené války „východní blok netoleroval zásahy, stejně jako západní blok".

„Východní blok zmizel a zásahy, humanitární války a převraty začaly potlačovat vůli lidí, a to je přesně to, co se děje ve Venezuele, násilný útok na suverenitu země. Jak můžete říct zemi: Buď svoláte volby, nebo uznám osobu, za kterou jste nikdy nehlasovali, o které se ani neví, odkud pochází, a o které se nic neví, kromě toho, že čas od času komunikuje s Trumpem? Jak je to možné? Co to je za svět?" Protestuje Jorge Verstrynge.

© Sputnik / Dmitry Astakhov Venezuela odmítla ultimátum evropských států

Podle odborníka v tomto případě hovoříme o „omezené suverenitě, používá se tlak, dokud Venezuela neudělá to, co chce Trump a co chce USA".

26. ledna Spojené království, Německo, Francie a Španělsko oznámily svůj záměr uznat Guaidó za dočasného prezidenta země, pokud nebudou ve Venezuele vyhlášeny nové volby do osmi dnů. Později hlava evropské diplomacie Federica Mogheriniová vydala prohlášení vyzývající k „naléhavému uspořádání svobodných, průhledných a důvěryhodných prezidentských voleb v souladu s mezinárodními demokratickými standardy a ústavním pořádkem ve Venezuele".