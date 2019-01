Usmíří se EU i s Venezuelou? Předseda slovenské strany PD naléhá na vystoupení z NATO

Předseda slovenské strany Priama Demokracia (PD) Marek Géci Sputniku sdělil svůj názor ohledně situace ve Venezuele. Politik si je jistý, že NATO už po několikáté táhne evropské země do mezinárodního konfliktu, a považuje to za zvažitelný důvod k vystoupení z aliance.

Předseda PD vyjádřil svůj postoj ohledně situace ve Venezuele, kde byly 21. ledna zahájeny masové akce. Během vlny protestů se Guaidó prohlásil za dočasného prezidenta po dobu činnosti prozatímní vlády. USA a řada dalších zemí ho uznaly. Maduro ho nazval loutkou USA.

„Slováci se určitě nechtějí podílet s USA na konfliktech ve Venezuele a stejně už na žádných, protože vědí, jak tragicky to dopadlo v jiných zemích, i proto chceme vystoupit z NATO!" prohlásil předseda strany Marek Géci.

Strana PD odmítá další eskalaci stavu ve Venezuele, protože podle Géciho to nabírá stejný scénář jako např. situace na Ukrajině, v Sýrii, Libyi, Iráku, Afghánistánu. „Naše země nebude přezbrojovat armádu pro NATO, abychom mohli později přijít a zachránit Venezuelu," uvedl předseda.

Navíc podle politika názor Slovenska nebo Česka v takových situacích nikoho nezajímá. „Naši spojenci v NATO jako USA, Francie, VB a Německo nerespektují OSN, dohody v NATO a sami se rozhodli bombardovat Sýrii. Neptali se takových zemí jako Slovensko a Česko. Nač i, postup, že nám to oznámí, je pro ně přece korektní! Stejně korektně a chápavě by postupovali, pokud bychom i my podobně jednali? Určitě ne!" vyjádřil se předseda.

© REUTERS / Marco Bello Maduro pro Sputnik: Trump nařídil vládě Kolumbie, aby ho zavraždila

Předseda PD popsal svou vizi situace ve Venezuele, a jak do toho zapadají Spojené státy . „Stav, kdy USA rozdává Venezuele úder za úderem, je již vrcholem drzosti a arogance moci. Pokud by si dovolilo něco takového Rusko, bylo by dnes terčem útoků z celé EU! Drzost USA neměla hranic ani při vyjádření amerického ministra zahraničí, když americké úřady poskytly hlavě venezuelského opozičního parlamentu Juanu Guaidóvi přístup k venezuelským vládním účtům v amerických bankách. Je to ještě lepší příklad drzosti, jak se dá ovlivňovat dění v cizím suverénním státě? Pokud by se podrobně například prezentoval stav, když USA desítky let ničily Venezuelu přes ropný průmysl, dnes by žádný morální politik v EU nemohl podpořit kroky USA!" uzavřel Marek Géci.