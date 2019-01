Fort Trump výměnou za Huawei v Polsku: Smlouvání s USA je možné

Washington žádá, aby se Polsko zřeklo spolupráce s čínským koncernem Huawei, který bojuje s americkými korporacemi o vůdčí postavení v prosazení 5G technologií. List The New York Times učinil předpoklad, že USA mohou dát Varšavě podmínku. Chcete-li mít Fort Trump, zřekněte se čínských sítí.

Existuje souvislost mezi vytvořením čínské sítě 5G a rozmístěním amerických vojsk v Polsku? Na tuto otázku odpověděl v interview pro Sputnik.Polsko politik, člen Svazu demokratické levice (SLD), bývalý poslanec Sejmu Andrzej Rozenek.

Rozenek: Žádná souvislost tu samozřejmě není. Washington ale využívá slibu ohledně výstavby v Polsku základny Fort Trump za polské peníze jako prostředek nátlaku na varšavské úřady. Američané si výborně uvědomují, že pro naši nynější vládu má posílení americké vojenské přítomnosti velký význam. Využívají toho jako prostředku pro nátlak. Nejde o první podobný případ, kdy USA s pomocí své diplomacie, a to velmi tvrdé diplomacie, prosazují zájmy svých průmyslových korporací. Je jasné, že zřekne-li se Polsko, nebo Evropská unie, služeb společnosti Huawei, budou nejspíš muset použít americké technologie. Je to tvrdá hra v byznysu.

Co si myslíte, podlehne polská vláda tlaku Washingtonu? Otázka výstavby Fort Trump není přece zatím vyřešena?

© Sputnik / Iliya Pitalev A je to tady! V Polsku byl kvůli špionáži zatčen manažer Huawei

Věřím, že se v této situaci projeví jako naprosto suverénní, nezávislá vláda, a nedovolí, aby ji takhle vydírali. Samotný nápad Fort Trump je ostatně velmi nepodařený. Američané obvykle rozmísťují vojenské objekty tohoto druhu v zemích s omezenou suverenitou. Mluvíme-li o přítomnosti amerických vojsk, například v Německu, nacházejí se tam na v celku jiném základě. Jsou to následky druhé světové války. V ostatních členských státech EU, kde mají americké vojáky, tam jsou na základě dvoustranné dohody a plní méně významné nebo cvičné úkoly.

Pokud bude Fort Trump postaven, máme očekávat reakci ze strany východního souseda?

To se samozřejmě vyloučit nedá. Rusko již nejednou předvedlo, že na každé rozšíření vojenské přítomnosti NATO u svých hranic odpovědělo posílením svých vojenských rezerv v pohraničních pásmech. To vše způsobuje zbytečné vyhrocení napětí. Podle mého názoru by bylo lepší, kdyby se Polsko opíralo o svůj vlastní vojenský potenciál, o vojenský potenciál EU, a nikoli k sobě zvalo Američany.