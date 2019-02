Další průšvih: Sputnik se snažil pochopit systém eurodotací, ale nedokázal to

Uvádí se, že v roce 2007 vyšla stavba jednoho z nejluxusnějších hotelů v Libereckém kraji na 154 milionů korun, z toho 64 milionů byly prostředky fondů EU. Došlo k nenávratným investicím, hotel se z dotací neuživil, údajně byl postaven v nesprávné lokalitě…Teď je na prodej.

Pokud jde o lokalitu a region, Liberecký kraj i nadále zůstává z ekonomického hlediska zaostalejším krajem. A to nehledě na to, že země je více než deset let členem Evropské unie a navíc se už dlouhodobě realizuje politika soudružnosti EU, jejímž účelem je nivelizovat rozdíly mezi regiony, slabší mají být podpořeny.

Podle údajů ČSU v roce 2005 činil HDP na 1 obyvatele v Libereckém kraji, kde právě leží zmiňovaný hotel, 266 471 Kč na 1 obyvatele, kdežto v Praze je to 680 418 Kč. V roce 2017 tyto ukazatele vypadaly následovně — 364 699 Kč a 997 560 Kč. V této souvislosti lze poznamenat, že v roce 2005 HDP Libereckého kraje tvořil pouze 39 % procent patřičného ukazatele Prahy. V roce 2017 se tento poměr zhoršil a tvořil 36 %.

Nejprve se Sputnik obrátil přímo na ústřední orgán státní správy, do jehož kompetence spadají záležitosti spojené s evropskými fondy a programy podpory, tedy na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Resort se zdržel podrobnějšího vysvětlení a stručně odpověděl, že momentálně hotely nespadají do oblastí, které jsou finančně podporovány.

„Dotace na tento projekt (pozn. hotel Sychrov) byla schválená již před téměř 15 lety ve Společném regionálním operačním programu (SROP). Jednalo se tak o první programové období (2004-2006), ve kterém ČR čerpala peníze na projekty z evropských fondů. Projekt byl vybrán podle tehdy nastavených pravidel a také splnil tzv. dobu udržitelnosti, tj. byl provozován v souladu s dotačními podmínkami určenou dobu po poskytnutí dotace. V současném období (2014-2020) by již tento projekt nebylo možné podpořit, protože hotely apod. byly vyjmuty z podporovaných oblastí (podpora infrastruktury cestovního ruchu), a mezi prioritami podpory se s nimi nepočítá ani pro příští období (2021-2027)," uvedli na ministerstvu.

Následně se Sputniku podařilo dovolat na odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje, kde uvedli, že zmíněný případ nespadá do jejich kompetence, a navíc tento projekt přes úřad nešel.

Dále na řadě bylo kontaktování Úřadu regionální rady Severovýchod (pozn. zrovna tak byl region, kam spadá Liberecký kraj, označený na základě systému EU). Ale zase byl výsledek nulový. Ze spousty kontaktů uvedených na webových stránkách k telefonické komunikaci došlo pouze jednou, kdy bylo sděleno, že o tomto hotelu nic neví.

Nicméně bylo redakci doporučeno, aby se podívala na zastřešující portál Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR.

Jenomže tam nelze najít ani informace, ani kontakt na tento starší program SROP (Společný regionální operační program), v jehož rámci odstartovala stavba hotelu Sychrov.

Pak došla řada na zastoupení Evropské komise v České republice, kde zpravodajskou agenturu tentokrát odkázali na Centrum pro regionální rozvoj, které je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Zde navzdory velké snaze kontaktovat všechny, kdo by mohl mít vztah k programům, se ve většině případů telefony nezvedaly. Nakonec jsme se alespoň jednou dovolali, kdy nám byl doporučen odborník, který by jako jediný ještě mohl o tomto programu něco vědět.

Jenomže, jak už se dalo očekávat, zase marně, i když se Sputnik dva dny snažil dovolat na několik uvedených kontaktních čísel doporučeného znalce.

Na závěr nezbývá nic jiného, než shrnout, že se Sputnik pilně snažil pochopit systém evropských dotací. Vzhledem k tomu, že se volalo na více než 20 telefonních čísel, to trvalo poměrně dlouho.

Docela často se mluví o transparentnosti programů podpory EU. Ale opravdu je obyčejní lidé dokáží snadno pochopit?

