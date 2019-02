Obyvatelka České republiky pomohla Rusům při rekonstrukci historické paměti

Začalo to, když obyvatel malého ruského města Anatolij Možajev, předseda organizace vojenských veteránů, práce a ochrany práce, náhodně nalezl článek z roku 1991 „Létají jeřábi nad Moravou". V článku se psalo o práci českých průzkumníků z Vyškova.

Možajev pracuje na vytvoření „Knihy paměti" své malé vesničky a rozhodl se, že najde to pravé české místo, kde během 2. světové války zahynuli mladí sovětští vojáci. Vedoucí iniciativní skupiny požádali o pomoc s hledáním hrobů pilotů občanku z Vyškova Olgu Bláhovou.

Z historie 2. světové války

V dubnu 1945 218. letecká divize bombardovala Němce nad Brnem, aby pomohla pěchotě proniknout do nepřátelské obrany, přerušit dodávky a pohyb německé armády. Jedno z letadel se zřítilo právě poblíž českého města.

V roce 1946 místní obyvatelé postavili památník na místě smrti čtyř neznámých sovětských hrdinů. Zjistit jména členů posádky se povedlo až v roce 1976 díky českým pátračům. V SSSR v těchto letech ani nevěděli, co se s nimi stalo.

Jak si holčička z malého sovětského městečka vzala českého chlapa

Olga Bláhová se narodila v malém sovětském městě Bobrov. Po absolvování pedagogické vysoké školy odjela do České republiky a nyní pracuje na základní škole ve Vyškově. Olga s manželem strávila spoustu času a nakonec našla místo úmrtí sovětských vojáků. Sputniku Blahová odhalila část svého příběhu, jak si holčička z malé ruské vesničky vzala českého chlapa, který je současně členem zastupitelstva Jihomoravského kraje.

„S Českou republikou mě spojil jeden případ ještě z dětství. Někdy v roce 1986 si mé spolužačky psaly s cizinci ze sousedních zemí. Moje maminka navrhla, abych napsala dopis příslušné organizaci a požádala o korespondenci s dívkou z ciziny. Odpověděl mi chlapec z České republiky z Vyškova, že není proti tomu, abychom si psali a že příští rok mi bude psát jeho sestra. Ale jeho sestra se později začala učit anglicky, tak jsme si s chlapcem stále psali. Takové dopisování trvalo asi 2-3 roky, pak došlo k dlouhé přestávce, a když mi bylo 20 let, napsal mi už mladý muž, který se zajímal o můj osud. Veškerá komunikace trvala zhruba 10 let se setkáním ve Voroněži, Bobrově, Praze, Vyškově a dokonce i v Soči. V roce 2009 jsme se rozhodli, že se musíme spojit. Tak jsme se vzali a přestěhovala jsem se do České republiky," píše Olga.

Učitelka z Vyškova pomohla s nalezením historického místa

Během hledání hromadného hrobu, kde byla těla pilotů později pohřbena, navštívila Olga pohřebiště sovětských vojáků v Brně. Tam se ji nepodařilo najít hroby a žena se obrátila na odbor obrany magistrátu Brna, kde jí doporučili navštívit Slavkov. Ale i tahle návštěva byla zbytečná.

© Foto : Pamatník ve měste Slavkov u Brna

Naštěstí se Olze podařilo najít místo havárie letadla, je také primárním pohřebištěm vojáků a vlastně na tomto místě stojí jmenný památník. Nachází se za rybníčkem u Jalového dvora (v obci Heršpice v okrese Vyškov) v lese.

„Neexistují tam žádné ukazatele, takže jsme hledali dlouho. Cesta nebo spíš pěšinka byla pod zarostlá, proto jsme to museli obejít po silnici a dále rovnou přes les a skočit přes potok," uvádí Olga.

„Můj manžel Libor Bláha a já jsme několikrát šli kolem tohoto místa, dokud jsme ho neobjevili, tak jsme byli rádi, že jsme ho konečně našli. Naštval mě stav památníku. Někdy byla ukradena hvězda, místo vrtule s motorem zůstala jenom vrtule, rozbité vázy a svítilny, den předtím byl silný vítr. Ale překvapila mě přítomnost památní pásky s nápisem od obyvatel vesnic Nížkovice a Heršpice a květiny, což znamená, že je sem někdo stále přináší a vzpomíná na vojáky. To se mě právě nejvíc dotklo. Ve skutečnosti byl můj krajan v roce 1945 jen třiadvacetiletý chlapec, který ještě v životě neviděl nic. A už bojoval a zemřel za svobodu, za domov a za mír. Na takové věci je třeba vzpomínat, vážit si jich a mluvit o tom s dětmi," řekla Olga Sputniku.

© Foto : Památník na místě smrti sovětských hrdinů a Olga Bláhová

Olga Bláhová chce poděkovat za pomoc následujícím osobám: Ing. Vladimír Černý — referent státní správy a samosprávy Brna, J. Novák, P. Bartošík, a zvlášť děkuje Soně Holečkové z Brna, která na poslední chvíli dodala:

„Péče o válečné hroby (veškeré válečné hroby všech dob a vojsk) je u nás ošetřena (nařízena) zákonem. Válečné hroby Rudé armády v ČR procházejí postupnou rekonstrukcí, které hradí Ruská federace."

Jména členů posádky

© Foto : Jmenný památník sovětským vojákům u Jalového dvora

Byly ověřeny jména čtyř členů posádky, kteří byli v dubnu 1945 zabiti během bojové mise. Po bombardování Němců nad Brnem přispěli k osvobození Československa a světa od fašistické okupace. Letadlo pilotoval kapitán Vasilij Jurčenko. Spolu s ním posádka zahrnovala staršího nadporučíka Georgije Permisašviliho, seržanta radistu Georgije Burova a také leteckého střelce Vasilije Fomenka.