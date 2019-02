Polský odborník: Skandál s masem může oslabit polskou měnu

„Podle mého názoru je návrh na vytvoření celoevropské kontrolní komise velmi správný. To co se stalo v Polsku, to je aféra. Naše ministersvo zemědělství a naše úřady uvedly, že je to ojedinělá událost, a tvrdily, že maso nebylo odesláno za hranice. Ukázalo se, že bylo a dostalo se do 13 zemí.

Pověst Polska byla nejen poškozena, byla téměř zničena. Státní služby země musí zajišťovat zájmy svých výrobců zemědělské produkce a také obyvatel zemí, kterým je produkce určena," řekl Marian Noga.

Podle profesorova názoru zavedení mezinárodní kontroly může být užitečné i pro Polsko. Pokud se ukáže, že ostatní masná produkce odpovídá všem požadavkům, Polsko tím může pouze vyhrát. Profesor považuje návrh francouzského ministra za jednoznačně kladný. Co se týče národních inspekcí, musí být podle názoru Mariana Nogy efektivními a účinnými.

„Pověst každého odvětví se vytváří velmi dlouho a ztratit ji můžeme okamžitě. Víme, že hovězí maso, které se dostalo do prodeje, může způsobit nebezpečné nemoci, které jsou smrtelné. Říkám to upřímně, nejsem politik, jsem ekonom, a to, co se stalo, může oslabit zlotý. Komise inspektorů EU může být pro nás záchranou," tvrdí profesor Noga.

Do Polska dorazila skupina inspektorů EU, která na základě pokynu Evropské komise musí na místě vyšetřit případ nezákonné porážky krav a zjistit, jestli polská vláda náležitě reagovala na skandál odhalený novináři.