Rusové odejdou – přijdou Američané. Jaké plány má Japonsko pro Kurily

Moskva od Japonska očekává uznání svrchovanosti Ruska nad jižními Kurilami. Pro urychlení jednacího procesu o mírové smlouvě má Tokio udělat první krok, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V japonském tisku se však už otevřeně uvažuje o tom, že by nebylo špatné umístit na sporných ostrovech americké základny.

Skandální text kvůli upoutání pozornosti

Skutečnost, že ruští vojáci mají velký zájem o Kurilské ostrovy, je nesporná. A není divu, že tento článek (obeznámit se s ním můžete ZDE) vyvolal zcela předvídatelné rozhořčení. Ruští poslanci v tom hned uviděli provokaci a jistý signál Washingtonu, aby začal na Moskvu vyvíjet nátlak s cílem předání Kurilských ostrovů Japonsku. Zdůrazňovalo se, že to vytvoří další problémy v jednáních mezi Tokiem a Moskvou.

© Sputnik / Sergey Krivosheyev Japonský deník označil Kurily za ideální místo pro rozmístění amerických raket

Byli však i ti, kdo pokládali článek za plané výmysly jednoho autora a nespojovali ho s pozicí japonské vlády. Možná, že tento názor měl nejblíže k realitě.

Internetový portál Japan Business Press, na němž uvažoval japonský autor o amerických raketách na ruských Kurilách, je poměrně mladý. Objevil se v roce 2008 a je znám svými konzervativními názory. Aby na sebe upoutali pozornost, zveřejňují často jeho redaktoři příspěvky s dost provokativními titulky. Například některé články napsané v době konání světového fotbalového mistrovství v Rusku v létě 2018 měly titulky jako: „Po cestě do Ruska začne člověk přemýšlet o smrti", „Zázraky pohostinství: Rusové vidí v každém špióna". Jiné titulky z pozdější doby zněly: „Jaderná hegemonie Ruska se dá zviklat", „Rusko doplatilo na to, že vydrancovalo Krym", „Japonci se zdály vracené ostrovy, copak to není důvod k jejich návratu?".

Zdvořilé sliby

Oficiální japonské úřady ve snaze uzavřít mírovou smlouvu s Ruskem pečlivě zdůrazňují, že v případě předání ostrovů bude rozmístění amerických vojenských základen možné jen za souhlasu Tokia.

Autoritativní japonský list Asahi Shimbun s odvoláním na zdroje blízké jednáním napsal, že loni na podzim slíbil Abe Vladimiru Putinovi, že americké základny nebudou rozmístěny na ostrovech v případě jejich předání. V 60. letech, kdy byly Moskva a Tokio zvláště blízko k uzavření mírové smlouvy, sehrály právě tyto obavy rozhodující roli, takže smlouva podepsána nebyla.

© Sputnik / Maksim Blinov Rusko bylo nejednou oklamáno. V Kremlu odhalili překážky v jednání o Kurilských ostrovech

Problém spočívá v tom, že podle smlouvy z roku 1960 o vzájemné spolupráci a o zárukách bezpečnosti mezi USA a Japonskem má Washington právo zřizovat a využívat vojenské základny na (celém) území Japonska a také na nich rozmísťovat jakékoli množství zbraní. Pravdaže, jak upřesňují japonští vojáci, nemohou Američané rozšiřovat svou přítomnost beze zvláštního povolení japonských úřadů. „A proto v mírové dohodě má být jasně stanoveno, že svazová smlouva USA a Japonska se nebude využívat proti zájmům Ruska," zdůraznil v rozhovoru se Sputnikem bývalý velvyslanec Ruska v Japonsku Alexandr Panov. „Americké vojenské základny se nacházejí v Japonsku jen tam, kde to povolili Japonci, a proto, když dá Tokio Moskvě závazek, musí to být zakotveno ve smlouvě: na ostrovech nebudou vůbec žádná vojska, bude to demilitarizovaná zóna."

Ostatně, i když to budou Američané chtít, nebude to pro ně jednoduché. Pro administrativu Donalda Trumpa je důležitá cena různých projektů. A tady budou náklady velké — mnohem levnější by bylo rozmístění vojenské infrastruktury na sousedním ostrově Hokkaidó.

A přece nemůžeme pochybovat o tom, že se americké základny dříve či později objeví na Kurilách v případě jejich předání Japonsku, říká první viceprezident Akademie geopolitických problémů Konstantin Sivkov. „Dojde k tomu jednoznačně," soudí odborník. „USA tam mohou zřídit základnu kdykoli. Z hlediska finančního žádné problémy nebudou. Když jde o geopolitiku, bere to Washington velmi vážně a dobře chápe význam této věci. Američané mají možnosti k tomu, aby tam zřídili základnu, a dost rychle. Budou-li chtít, mohou jí zařídit v průběhu jednoho měsíce."

