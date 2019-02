YouTube mě nevyžene! Populární český astrolog bude vzdorovat nové politice serveru

„Začneme omezovat doporučení hraničního obsahu, nebo takového obsahu, který může nebezpečným způsobem dezinformovat uživatele," rozhodně oznámila sociální síť YouTube. V dnešní době je módní bojovat s fake news a nové praktiky populárního videoportálu vyvolávají obavy v oblasti svobody projevu. Společnost chce zamezit šíření tak zvaného hraničního obsahu, který ohrožuje standardy komunity. Prozatím to znamená, že si YouTube došlápne na videa propagující zázračnou léčbu vážných nemocí, tvrzení o plochosti Země, nebo videa obsahující zjevně nesprávná tvrzení o historických událostech, například o 11. září 2001. Nová omezení zasáhnou asi jedno procento videí na platformě. A to není málo!

Sputnik se zeptal na názor populárního astrologa a politika Antonína Baudyše mladšího, který videoportál aktivně používá. Jak se staví ke změně politiky sociální sítě YouTube?

„Dobrá zpráva by byla, pokud by YouTube dospěl k tomu, že nebude videa mazat. V reálu je však stejně maže, podobně jako konkurenční služba Vimeo. Mohu doložit na příkladu, kdy zmizela videa, v nichž španělská policie v roce 2011 brutálně zasáhla proti demonstrantům z hnutí 15-M. Demonstrující se tehdy chystali vyhodit poslance z madridského parlamentu. Na tom příkladu jsem si uvědomil, že cenzura videí zde již dávno je. Je zde jasné politické zadání, udržovat diváky v nevědomosti, aby věděli co nejméně o přešlapech, kterých se vlády Západu dopouštějí," říká expert.

Baudyš varuje, že tvrzení YouTube, že bude odstraňovat z vyhledávání videa s nesprávnými historickými tvrzeními, například o 11. září 2001, je evidentní snahou filtrovat dějiny podle toho, co se zrovna více hodí. Z druhé strany, právě díky videím na YouTube jsme mohli podle jeho mínění pochopit, že řada tzv. atentátů jsou ve skutečnosti zinscenované události, jejichž pachateli jsou samotné vlády.

„Kamion, který najel do davu diváků v Nice nebo střelba do civilistů v Mnichově byla pokaždé natočená tím stejným náhodným kolemjdoucím, bývalým zpravodajem CNN , Richardem Gutjahrem. Navíc týden po sobě. Výhrady k takové náhodě tehdy kuriózně shodili ze stolu, protože jsou prý projevem antisemitismu. Je to ostudné, když se to týká kultur, které jsou založené na svobodě názoru. Nevidím žádný rozdíl ve stavu, kdy církev pálila tisíce knih a po ní nacistický režim ve 30. letech. Jak již víme, církvi se stejně nepodařilo potlačit přírodní vědy a nacistům se nepodařilo zastavit myšlenky Alberta Einsteina a Sigmunda Freuda," říká politik.

Baudyš nechce předpovídat, zdali se ho změny politiky YouTube nějak dotknou. „Bude nebo nebude, každého z nás vede životem láska boží a mně se daří stále lépe, ačkoliv jsem v minulosti již restrikcím čelil. V roce 2013 mi Respekt zrušil můj blog kvůli jeho vysoké čtenosti. Předtím dokonce zrušil statistiku čtenosti, protože mé články patřily po celých pět let k těm nejvíce čteným. Co já vím, čemu se mám věnovat doopravdy?" Uvedl.

Jak říká, v každém případě zatím není problém zakládat nové profily a obecně se na internetu těžko něco potlačuje či skrývá. Vypnout profil někomu, kdo je veřejně známý není úplně snadné, takový represivní akt totiž dost dobře nelze skrýt, YouTube by se těžko vyhnul vlastní diskreditaci a poškození svého jména. „Jsem navíc zvědav na situaci, kdy bych se v květnu stal europoslancem a YouTube mi chtěl videa mazat. Za nadějné zatím můžeme pokládat to, že evropská kritika Spojených států YouTube příliš neznepokojuje a protesty žlutých vest ve Francii YouTube ani Facebook nijak nepotlačoval, naopak to vypadalo, že si na demonstracích proti hlavnímu integrátorovi Macronovi Američané ohromně zgustli," říká politik.

Baudyš Sputniku sdělil, že se v minulosti nesetkal s omezením vlastních nahrávek. S cenzurou na portálu se setkal nepřímo, když jeho vystoupení v pořadu České televize Hydepark k desátému výročí 11. září 2001 bylo smazáno a všech jeho pět kopií zmizelo z YouTube. Jak říká, určitě nešlo o náhodu.

Známý astrolog nám sdělil, že nemá v úmyslu YouTube opustit, síť považuje za nejlepší způsob osobní prezentace. „YouTube nahrazuje televizní vysílání. Tím spíš, pokud můj kanál sleduje šest tisíc diváků a bylo uveřejněno už 1200 videí, která mají dohromady skoro osm milionů shlédnutí. Jinými slovy i méně známé video projekty jsou schopné dosáhnout značného diváckého dopadu. Ve chvíli, kdy by YouTube ze sebe udělal Teletubbies, diváci se přesunou jinam. Systém nebude stíhat mazat, protože videa se objeví na Instagramu nebo na Dailymotion.com," předpokládá.

Může ho ale YouTube vystrnadit ze svého prostoru? Na to má politik jasnou odpověď.

„Není tak snadné mne odstranit. Mnoho mých rozhovorů se nachází mimo můj kanál, mnohá videa si lidé nakopírovali a zveřejnili si pod svým YouTube profilem. Pokud by má videa zveřejnili jiní lidé, kterým bych video soubory doručil a o jejich zveřejnění požádal, pak mne z YouTube v podstatě nejde vystrnadit. YouTube je založen na sdílení, a to se nedá zastavit," říká Antonín Baudyš.