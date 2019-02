Jak česká neziskovka Prague Civil Society Centre učila organizovat v Rusku Majdan

Již jsme informovali, že v Jerevanu proběhla aktivní „výměna zkušeností" organizace, podle všeho, barevných revolucí podle nedávného příkladu samotné Arménie. Tam došlo ke svržení vlády prezidenta podle scénáře ukrajinského Majdanu. Aktivisté z Ruska se dělili o svoji zkušenost s různými formami vytváření občanských nepokojů a protestů, i o své zkušenosti při svém čelení „Putinovu režimu". Jednali o tom, jak naladit společnost proti prezidentovi a vládě i za pomoci manipulací, vytváření falešných zpráv a lží.

Nejedná se jen o „dětské hry"? Není snažení českých organizátorů semináře pro „mladé opozičníky" jen marná snaha v situaci, kdy žádné umělé metody nemohou vyvést do ulic například miliony Rusů, kteří si vůbec nepřejí „svrhnout vládu"?

„Tento záměr je v celkovém trendu pokusů o destabilizaci ruské vlády a čelení vlivu Ruska. To se pro některé lidi na Západě stalo paranoidní myšlenkou," řekl v rozhovoru pro Sputnik Jiří Vyvadil, bývalý senátor a poslanec, náměstek ministra spravedlnosti České republiky v letech 2005-2006.

Vyvadil: Zaznamenal jsem informaci o existenci školení šiřitelů barevných revolucí v Rusku i dalších zemí SNS v Jerevanu pod názvem CampCamp 2018 tak, jak o tom mluvila šéfredaktorka Russia Today Margarita Simoňanová. Absolutně mě to nepřekvapuje!

Pražská organizace školí a podporuje profesionální revolucionáře ve státech bývalého SSSR

Vždyť právě v dnešní době se otevřeně a daleko brutálněji připravuje svržení vlády Nicolase Madura ve Venezuele. Pochopil jsem, že v Jerevanu se školil spíše takový potěr, ze kterého by v budoucnu mohli vzniknout tzv. bojovníci za svobodu se snahou pokusit se o svržení režimu, a to nejen v Rusku. Mimochodem, za Prague Civil Society Centre stojí zvlášť fanatický protiruský agitátor a šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. Jeho podobné aktivity směřují například i proti našemu prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Samozřejmě, že tato aktivita je financována ze strany USA. Tito protiruští aktivisté jistě úzce spolupracují s americkou CIA.

Jiná věc je, že se bohudík domnívám, že doba úspěšných barevných revolucí, jako byla na Ukrajině, jako se jistě někde připravuje proti Rusku, ale nepochybně i proti našemu prezidentovi či maďarskému premiérovi Orbánovi, už skončila… To ale neznamená, že by se protiruští agenti vzdávali. Ovšem doba proto již není vhodná.

Jste právník. Jak hodnotíte činnost pražské organizace Prague Civil Society Centre, která doslova a do písmene pomáhá připravit Majdan v Rusku? Do jaké míry jsou takové akce v souladu s mezinárodním právem?

Vyvadil: Buďme naprosto pragmatičtí. Zcela nesporně by tito lidé mohli být souzeni, pokud by byli dopadeni, na území například Ruska.

Tam by se to klasifikovalo jako přípravy svržení ruského prezidenta či vlády a toto jednání by jim bylo před soudem prokázáno. Ovšem boj proti Rusku je v současné době hlavní osou činnosti NATO. Náš nový a naprosto šílený ministr zahraničí Tomáš Petříček jistě každý den vstává s myšlenkami, jak na Rusko zaútočit. Je samozřejmě směšný. Dokládá to ale, že by bylo obtížné stíhat nějakého mladého člověka, který by se hájil tím, že přece Rusko je podle NATO naším největším nepřítelem.

Žijeme ve světě, kdy lež je vydávána za pravdu. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že postupně ve světě roste síla rozumu. V Německu například, podle průzkumu Pew Research, 49 % Němců nedůvěřuje svému spojenci USA, ale jen 30 % nedůvěřuje Rusku. To je výmluvné. A proto zbytečně nepanikařme.

