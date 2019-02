Le Figaro: Trumpova absurdní strategie v Sýrii přivádí Evropu k zoufalství

Americký prezident Donald Trump znovu zahnal Evropany do kouta, když je požádal, aby byli ze Sýrie odvedeni „jejich“ džihádisté, píše Le Figaro. Jak podotýká deník, výhrůžky šéfa Bílého domu, že v opačném případě bojovníky propustí, přivádí evropské spojence k zoufalství.

„Evropané se jen těžko přizpůsobují realitě, která je nečekaně zasáhla před více než dvěma lety: za každé složitější situace lze očekávat nepředvídatelnou reakci, kterou Donald Trump zveřejní na Twitteru," poznamenává šéf mezinárodní služby Le Figaro, Patrick Saint-Paul. Evropa je tak nyní znovu „zahnána do kouta", zatímco jí její „podivný spojenec" posílá zahalené hrozby. V době blížícího se „stoprocentního vítězství" nad IS* a stažení amerických vojsk ze Sýrie, požaduje šéf Bílého domu, aby si Evropané „vzali své džihádisty", přičemž vyhrožuje, že je v opačném případě pustí na svobodu.

Absurdita této strategie přivádí spojence Ameriky k zoufalství, poznamenává autor článku. A mají k tomu své důvody. „Jestliže chalífát svádí svůj poslední boj u východní hranice Sýrie, pak válka proti Islámskému státu* ještě zdaleka neskončila," píše novinář. Poté, co přišel IS * o své bývalé území, vrátil se do Iráku a hodlá udělat totéž i v Sýrii. Propuštění bojovníků hrozí obnovením teroristické skupiny a jejich návratem v jiné podobě, vysvětluje Saint-Paul.

Pokud nebudou bojovníci pod dohledem spravedlnosti, pak se mnozí z nich časem mohou nepozorovaně vrátit do vlasti, aby „si vylili zlost a zaseli hrůzu". Co se týče těch, kteří „zmizí v poušti" nebo si najdou útočiště v Idlibu, který se změnil v neuvěřitelný „džihádistický Woodstock", Evropa už nebude moci počítat s americkými drony k likvidaci jejich „nejnebezpečnějších nepřátel".

Jak podotýká autor, Paříž už podniká opatření k tomu, aby zůstala část francouzských džihádistů v iráckých věznicích. Země však stále čelí problému přijímání nezletilých dětí a dospělých mužů a žen, kteří zemi kdysi opustili a přísahali, že ji „srazí na kolena". Někteří z nich budou lhát o pokání, jiní zase změní soudní řízení v tribunu pro šíření své smrtonosné ideologie. Věznice přeplněné islámskými teroristy se mohou změnit v ohniska extremismu. A Francie bude muset hledat odpovědi na všechny tyto výzvy, jinak jí mohou navrácení džihádisté pořádně pokazit život, píše v závěru autor článku.

* IS — organizace zakázaná v Rusku