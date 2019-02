Generál: USA se mohou pokusit zaútočit na Turecko ekonomicky v reakci na nákup S-400

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan však po návratu ze Soči opět zdůraznil, že Ankara se nechystá rušit smlouvu z roku 2017 o nákupu ruských protivzdušných raketových komplexů S-400. „Uzavřeli jsme s Ruskem smlouvu o S-400, takže návrat zpět nepřipadá v úvahu. Hotovo. Pokračujeme v práci a vycházíme ze slibu [Ruska], že dodávky budou zahájeny v červenci," cituje jeho slova agentura Anadolu.

© Sputnik / Vladislav Sergienko Erdogan prohlásil, že USA tlačí na Turecko kvůli S-400

Generálmajor tureckých ozbrojených sil ve výslužbě Nejat Eslen v interview pro Sputnik okomentoval stanovisko Turecka a možné kroky USA v reakce na rozhodnutí Ankary zakoupit ruské komplexy.

Podle jeho slov se v rámci odvetných opatření vůči Turecku kvůli jeho rozhodnutí nakoupit ruské komplexy S-400 mohou USA pokusit zaútočit na něj ekonomicky, a proto by Ankara měla přijmout preventivní opatření.

„Turecko nyní prožívá řadu problémů ve finanční a ekonomické sféře. Kromě toho je známo, že USA podnikají nezákonné akce ve svém zájmu v mnoha zemích, především to teď vidíme na příkladu Venezuely. S cílem dosažení svých cílů se Američané často uchylují k takovým metodám, jako je vyvolání finanční krize a změna režimu v jiné zemi. Pamatujeme si, jak ne tak dávno americký prezident Trump pohrozil, že „zničí Turecko ekonomickými sankcemi". Může se Washington skutečně rozhodnout k tomuto kroku? Pokud se bude cítit zahnaným do kouta, může. Turecko musí naopak přijmout preventivní opatření, aby nedopustilo podobný vývoj událostí. NATO zaujímá sporné stanovisko v této otázce. Jde o to, že původní cíle vytvoření NATO se zásadně liší od těch cílů, které má aliance dnes. Hlavní členové NATO, Německo a Francie, hovoří o nutnosti formování ozbrojených sil k ochraně svých zájmů před USA. Turecko musí překonat toto složité období s minimální vlastní škodou," řekl.

Podle Eslenových slov Washington vyvíjí nátlak na Turecko, protože se chce pokusit udržet ho ve své oběžné dráze vlivu.

„Amerika nechce dopustit, aby se Turecko vyvléklo z její kontroly v podmínkách vytváření nového světového řádu. Proto systematicky vyvíjí nátlak na Ankaru. USA považují nákup ruských systémů za vzdalování se Turecka od atlantického systému a jejich oběžné dráhy vlivu, a proto se všemožně snaží tomu zabránit. Ale Turecko jako nezávislý a suverénní stát přijalo toto rozhodnutí na základě svých národních zájmů a je rozhodnuto realizovat dohodu o nákupu S-400. A nemá cenu očekávat nějaké změny v jeho stanovisku k této otázce. Turecko jedná na základě své vlastní definice ohrožení jeho národní bezpečnosti a všichni to musí respektovat. Kromě toho není nutné zařazovat komplexy S-400 do systému NATO, jelikož je Ankara potřebuje k zajištění národních potřeb své obrany," zdůraznil Eslen.

Bývalý generál dále upozornil na podporu, kterou USA poskytují jednotkám v Sýrii, jež představují bezprostřední nebezpečí pro Turecko.

„Amerika nazývá teroristické jednotky, které znamenají vážné nebezpečí pro tureckou bezpečnost, svými ‚pozemními silami‘. USA se tak samy stávají pro nás součástí nebezpečí pocházejícího ze syrského území. V těchto podmínkách je Turecko nuceno podnikat racionální kroky k zajištění vlastní bezpečnosti. Kvůli své tvrdé politice výhrůžek a nátlaku Washington postupně ztrácí podporu svých tradičních spojenců. Turecko je členem NATO a USA musí respektovat jeho rozhodnutí. Nátlak pouze přispívá k dalšímu sblížení Turecka s euroasijským blokem. Ale Washington to zřejmě nechápe," uzavřel.