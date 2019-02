„Politické letáky na hřbitově“. Blaha okomentoval protesty k výročí vraždy Kuciaka

Pro politické výzvy kvůli vraždě slovenského novináře politik našel svoje srovnání. „Sorry, ale připomenout si Jana a Martinu hejkovaním Fico, tahání Dankové rigorózy a politických výzev ke změně vlády — to je asi tak humánní, jako dávat politické letáky na hřbitově," napsal Blaha.

Prezident Andrej Kiska se zúčastnil dnešního protestu v Košicích. Blaha také ve svém projevu připomněl slovenského prezidenta a jeho nedávná slova o spravedlnosti. „Lidé musí věřit, že když se stane něco špatného, bude se to zkoumat. Když je zlo provedeno vysoce postaveným mužem, může dělat, kdo je za tím." To řekl Kiska den poté, co obvinili jeho firmu z těžkého daňového podvodu, z něhož se vyvléká jako had. V případě Kisky by jeho podvod neměl být vyšetřován? Nebo daňové zločiny nejsou špatné? Nebo prezident není vysoce postavený muž, který spáchal zlo? Oh, můj bože, Kisko, že tě pusa nebolí!" napsal Blaha.

„Jan Kuciak by byl první, kdo by pro Kisku žádal basu — protože ano, zlo musí být potrestáno a pravdu nelze ututlat," dodal poslanec.

Novinář Ján Kuciak byl spolu se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou zavražděn v únoru roku 2018. Vražda novináře vyvolala na Slovensku občanské protesty a politické změny. Ve vazbě skončili čtyři lidé, kteří se dle policie podíleli na objednání a provedení vraždy. Odměnou za dvojnásobnou likvidaci mladé dvojice bylo 50 tisíc eur v hotovosti a dalších 20 tisíc eur jako odpuštění dluhu, který měl mít Andruskó u Aleny Zsuzsové.