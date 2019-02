Der Standard: Na výročí Euromajdanu nemá Ukrajina co slavit, Moskva za to nemůže

Pět let poté, co v Kyjevě proběhl Euromajdan, nepřipomíná protesty skoro nic a vůbec v ukrajinském hlavním městě není cítit slavnostní atmosféra, píše časopis Der Standard. Autor článku zdůrazňuje, že dnešní Ukrajina je stále „bez orientace“ a nemyslí si, že za to může Rusko.