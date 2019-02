Bývalý ukrajinský premiér: Polsko se vůči nám zachovalo nepřátelsky

Hlavní kyjevské náměstí – Majdan Nezaležnosti (Náměstí Nezávislosti) – bylo obsazeno přívrženci evropské integrace 21. listopadu 2013, ihned po oznámení vlády Mykoly Azarova o pozastavení podepsání dohody o asociaci s EU. Později se náměstí (Majdan) stalo epicentrem konfrontace bezpečnostních sil a radikálů.

© Sputnik / Andrej Stěnin Viděl jsem to vraždění a umírání na vlastní oči. Štětina promluvil o snajprech na Majdanu

Odpovědnost za smrt více než 100 lidí nová ukrajinská vláda přehodila na svého politického oponenta, Janukovyče, a speciální jednotku MV Berkut. Janukovyč a příslušníci Berkutu odmítají svou účast na vraždách. Po státním převratu byl Berkut rozpuštěn.

Bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov odpověděl na několik otázek korespondenta Sputnik Polska Leonida Sviridova.

Mykolo Janovyči, pamatujete si, když Radosław Sikorski a další západní ministři byli tehdy v Kyjevě...

Upřímně řečeno Radosław Sikorski mi připadal jako čestný člověk, zodpovědný politik. Nečekal jsem od něho takovou lehkomyslnost, která byla tehdy projevena ze strany Polska.

Polsko bylo pro nás vždy přátelským sousedem. Mám na mysli poslední roky. Vždy jsme měli k Polsku zvláštní vztah. Pamatujete si záplavy v Polsku v roce 2010? Zavolal jsem tehdy Donaldu Tuskovi a zeptal jsem se ho: „Co Polsko potřebuje? Čerpadla, lidi, stroje – všechno poskytneme!“

A tak se vůči nám zachovat – to bylo naprosto nepřátelské.

Byl to státní převrat?

V dějinách Ukrajiny to byl první případ absolutně nezákonného státního převratu, to znamená nástupu k moci nezákonnou cestou. V Kyjevě se prostě násilím ujali moci, udělali z nějakého člověka prezidenta, provedli nepochopitelné volby pod vlivem neonacistů a ozbrojenců. Úcta k zákonům, k ústavě – to vše zmizelo.

© Sputnik / Stringer Ukrajinský ministr vnitra slíbil potlačení nového Majdanu

A nyní na Ukrajině vládne právo síly, přičemž hrubé síly. Odkud všichni vylezli? A právě oni nyní určují situaci na Ukrajině.Na Ukrajině musí být proukrajinští politici. Ne nacionalisté, ne banderovci, ne nacisté, ale lidé, kteří fandí Ukrajině

Mykolo Janovyči, jak je možné vrátit ty Ukrajince, kteří odjeli například do Polska nebo do Německa?

Někoho už nelze vrátit, ale někoho ještě ano. Já bych se především orientoval na návrat mládeže. Mládež dokážeme vrátit pouze v tom případě, pokud bude vytvářena výroba spojená s vědou, kde budou mít možnost najít zajímavou práci.

Vytvoření takové výroby, která umožní najít sebe, realizovat se, umožní návrat části mládeže. Vždyť mnozí nejedou do USA, Číny, Anglie, Německa kvůli výdělku, ale kvůli možnosti seberealizace. Jakmile dojde k modernizaci výroby, o níž jsem snil v letech 2012-2013 na Ukrajině, bude vytvořena výroba za účasti vědy, mládež přijde.

Budou vyšetřovány zločiny Majdanu?

Je naprosto jasné, že ti lidé, kteří spáchali tyto zločiny, jsou u moci a nemají zájem něco vyšetřovat. Až se objeví nová vláda, bude to řešit.

Když bude nová...

Jednou bude. Bude.