Jak proniknout na vojenské velení USA. Zkušenost Íránu

O čem to svědčí, o nedokonalosti americké průzkumné techniky, nebo o síle íránských hackerů ze Sboru strážců, o nichž se tak často mluví v USA?

Hassan Shemshadi, íránský vojenský expert blízký ke Sboru strážců, vojenský zpravodaj v Sýrii a Iráku, v rozhovoru pro Sputnik řekl, že tento případ znovu rozptýlil mýtus o nezranitelnosti, dokonalosti a velikosti americké vojenské síly.

„Nehledě na to, že prohlášení Amira Aliho Hadžizadeho bylo učiněno dnes, podnikl Írán podobné manévry vícekrát. V předcházejících letech, když americké letectvo působilo v tomto regionu (Sýrii, Iráku, Afghánistánu), podnikala jejich špionážní technika stálé manévry v blízkosti íránských hranic. Po celou tuto dobu sledovali odborníci z leteckého a kosmického oddělení Sboru pečlivě všechny úkony těchto amerických dronů a měli úplné a přesné informace o jejich dráze, cíli a povaze výzvědné činnosti. Tyto íránské zkušenosti byly zveřejněny až dnes, protože jsme chtěli ukázat, jak lživá jsou prohlášení Američanů o převaze jejich průzkumné techniky, do které prý nikdo nedokáže proniknout, unést ji nebo řídit. Připomeneme si případ z před několika let (před touto publikací). Íránští odborníci dokázali tenkrát získat přístup k modernímu americkému výzvědnému dronu, spustili ho na zem a po podrobném prozkoumání dokázali vyrobit jeho analog. Byla to mocná rána zasazená pověsti amerického vojenského letectva, které činilo prohlášení o své neporazitelné bojové síle,“ míní expert.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Írán je připraven „pobavit“ Trumpa v případě zpřísnění sankcí, řekl Zaríf

Shemshadi připomněl, že velení Sboru strážců islámské revoluce zveřejnilo loni krátké video, ze kterého se dá pochopit, jak sledovali americké drony, které poskytovaly logistickou podporu bojovníkům IS* v Sýrii a Iráku.

„Nynější případ svědčí především o technickém pokroku, dovednosti a profesionalitě mladých íránských vojáků. Co se týče účasti ‚íránských‘ hackerů, kteří údajně pracují pro Sbor strážců, nesmíme zapomínat, že USA používají různé triky, včetně médií, aby utajily své omyly a nezdary v tomto regionu, anebo aby se lidé nedozvěděli o síle a profesionalitě íránských vojáků. Nejsilnější hackery mají dnes v USA. A když v této konfrontaci prohrávají, nebo utrpí porážku ve hře s nadanými mladými íránskými odborníky, snaží se obvinit Írán z všelijakých nesmyslů. Anebo záměrně prohlašují, že íránští hackeři nebo odborníci, které si najal Sbor, podnikli hackerský útok,“ dodal expert.

Podle jeho mínění Američané vůbec nečekali, že někdo dokáže zabránit jejich špionážní činnosti.

„Írán v osobě Sboru strážců islámské revoluce znovu dokázal, že USA nejsou nejmocnější stát, který má největší vojenskou sílu a nejlepší technologie na světě. Ukázali jsme, že americká supertechnika, vojenská taktika a výzvědná činnost jsou zranitelné a nedokonalé,“ řekl na závěr Shemshadi.