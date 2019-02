Nač Rusko potřebuje suverénní internet? Odborník vyvrací výmysly médií

Západní média hovoří o pokusu ruské vlády přísně cenzurovat informace, které jsou občanům přístupné. Co ve skutečnosti stojí za myšlenkou vytvoření suverénního internetu?

Koncepce suverénního internetu už zrodila spoustu zvěstí a výmyslů, a proto by bylo třeba ihned zdůraznit, že suverénní internet nepředpokládá, že v Rusku vznikne nějaký svůj vnitřní intranet, v němž bude žít, a do toho vnějšího se budou pouštět jen vybraní lidé se zvláštními propustky a lístky. To ne. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že Rusko musí mít možnost žít a pracovat v podmínkách takového uzavřeného intranetu v případě, kdy se s jeho vnější částí něco stane. Tím „něco se stane" míní autoři návrhu zákona hlavně vnější agresi a odvolávají se přitom na obrannou koncepci USA, v níž je přímá zmínka o možnosti internetového útoku na Rusko. Z tohoto hlediska je návrh zákona srozumitelný a dost logický. I když jsem slyšel názor, že kvůli bezpečnosti by stačilo vynést do zavřeného okruhu jen kritické objekty infrastruktury a bezpečnosti (což bylo už fakticky uděláno), vynesení všeho, co na webu je — to už není starost o bezpečnost, ale touha po totální kontrole. To je ale také sporné. V naší době totální digitalizace se dá způsobit chaos ve společnosti nejen odpojením městské elektrické sítě, ale i tím, že lidé přijdou o možnost si objednat taxík pomocí chytrého telefonu. To samozřejmě trochu přeháním, ale případy vražd, které zavinily zvěsti na Whats upu, už byly zaznamenány. Proto je zcela pochopitelné přání zařadit do kritické infrastruktury také sociální sítě, messengery, bankovní aplikace… a i celý internet. A cenzura, nebo přesněji řečeno její možnost, je v daném případě jen jedním z průvodních jevů. Zkrátka si nemyslím, že je to samoúčelem tohoto návrhu zákona. Spíše pro někoho příjemný doplněk.

Jaký má být mechanismus fungování suverénního internetu v RF? Co máme očekávat? Jak to bude fungovat?

Předpokládá se, že budou uplatněna určitá technická řešení, jejichž pomocí bude moci ruská část internetu existovat autonomně, nezávisle na tom, co se děje ve „vnějším obvodu". Jde o vnitřní směrování přenosu dat a vlastní doménová jména. Přitom bude přirozeně možnost úplně odpojit celý vnější přenos dat a také filtrovat ten vnitřní. Samotné metody blokování budou takové, aby se nedaly obejít pomocí proxy serverů. Příběh s nevydařeným blokováním Telegramu snad nutí k zamyšlení.

Dá se porovnat model ruského internetu s čínským? Lze převzít něco z Číny, stojí to za to?

Ano, autoři „se inspirovali" zjevně Čínou, brát z ní příklad bych ale navrhl v něčem jiném. Když zavedla podstatná omezení užití globálního internetu, vytvořila Čína zároveň spoustu podmínek k bouřlivému růstu místního internetového odvětví. Jde o rozvinutý rizikový ekosystém, instituce podpory, propagaci IT vzdělání a přístup ke korporacím zákazníkům. Právě tyto prvky ve strategii rozvoje vnitřního internetu bych od Číňanů převzal. Co do počtu uživatelů se ruský trh včetně internetu nedá samozřejmě porovnat s čínským, je ale přece dost velký. A technické projekty a talentovaní odborníci nám určitě stačí.

Původní verzi článku ve francouzštině najdete zde